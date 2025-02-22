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最辣日文老師「F級深溝」會呼吸！ 邪惡視角重訓片曝光

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「最辣日文老師」長瀨昆妮，擁有精緻臉蛋及傲人身材，深受粉絲喜愛，先前因擔任直播主連千毅的女秘書爆紅，她近日PO出一段「邪惡視角」的健身影片，辣露「F級UU」，胸前深溝也會隨著動作「自主呼吸」開合，讓網友眼睛大吃冰淇淋，直呼「要噴鼻血了！」

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「最辣日文老師」長瀨昆妮分享火辣健身影片。（翻攝自IG）「最辣日文老師」長瀨昆妮分享火辣健身影片。（翻攝自IG）

長瀨昆妮日前在IG分享一段影片，當天她穿著黑色細肩帶上衣和粉色貼身運動褲，性感S曲線一覽無遺，她還在貼文詢問粉絲，「這樣做會練到胸肌嗎？」認為這個動作適合初學者，可以瘦全身。

長瀨昆妮分享火辣健身影片。（翻攝自IG）長瀨昆妮分享火辣健身影片。（翻攝自IG）

值得注意的是，長瀨昆妮在影片中展現各種邪惡視角，胸前深溝會隨著動作一開一合，彷彿是正在呼吸。貼文曝光後，立刻引起討論，粉絲紛紛湧入留言區大讚，「美麗誘人好身材」、「這樣太犯規了！讓人直接愛了」、「想跟老師甜蜜健身」。

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