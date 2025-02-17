「東洋I級乳神」倒立掉出豪大UU 驚人畫面老司機噴鼻血

天木純擁有甜美臉蛋及魔鬼身材。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕148公分日本寫真女星天木純（天木じゅん）擁有甜美童顏和不科學I級上圍，有著「巨乳蘿莉」、「東洋乳神」等稱號，是許多男粉絲心目中的寫真女神，近日在IG釋出多張拍攝寫真的性感照，讓網友一看都鼻血直流。

天木純倒立展現不科學身材。（翻攝自IG）

天木純日前在IG上傳多張寫真宣傳照，可見她身穿有蛇紋圖樣的3點式比基尼，全身上下也用相同紋路的布條纏住，性感側乳呼之欲出，更趴在地上展現渾圓翹臀，S曲線一覽無遺，動作時分引人遐想。其中一張照片，她更整個人倒立擺拍，I奶因承受不住溢出布料，魔鬼身材讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。

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事實上，現年29歲的天木純，出道以來就憑藉核彈級上圍紅遍亞洲各地，IG追蹤人數暴增到254.9萬，不時會跨界參與電影與電視劇，近年經常來台亮相的她，去年底才來「TSE台灣寫真博覽會-學服祭」，除了展現魔鬼身材外，更大秀中文甜喊，「我喜歡大家，大家喜歡我嗎？」並預告今年也會來參加TSE。

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