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娛樂 最新消息

藍如潔被賣到戲班「受虐失聽力」 揭悲慘人生崩潰痛哭

藍如潔揭慘痛童年經歷引人鼻酸。（民視提供）藍如潔揭慘痛童年經歷引人鼻酸。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持民視《超級冰冰Show》本週單元「藝界人生」邀請到66歲的「蚱蜢皇后」藍如潔，她一開場演唱《孤單》，訴說悲慘童年與姊妹三人以7000元賣到歌仔戲班6年，坎坷人生讓全場都紅眼眶。

藍如潔小時候與姊妹三人以7000元賣到歌仔戲班6年，被送到戲班時看到爸爸跟姊姊都哭了，懵懵懂懂的她沒發現不對勁，果然一進去稍有不對就每天被呼巴掌的練唱生活，讓她至今耳朵都有問題。

藍如潔揭慘痛童年經歷引人鼻酸。（民視提供）藍如潔揭慘痛童年經歷引人鼻酸。（民視提供）

後來輾轉到秀場用戲班練出的身段滾三圈的開場，驚艷大家造成轟動被高凌風簽下力捧，賺錢養家才與爸爸和解，但也遺憾沒讓爸爸享福太多他就離開，提到人生最大遺憾，藍如潔哭到不能自己的說：「當年去日本表演第三天媽媽過世，因為有簽約不能立即趕回台灣，讓她難到現在想到就哭」，白冰冰特別點了一首《母親》讓藍如潔演唱，讓她好好在節目上感恩母親，也算是了結一個心願，動人的演唱讓全場紅了眼眶。

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