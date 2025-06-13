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娛樂 最新消息

搶先SJ！ITZY將登大巨蛋開球 新歌全台首唱

ITZY將於8月2日擔任賽前開球嘉賓。（翻攝自臉書）ITZY將於8月2日擔任賽前開球嘉賓。（翻攝自臉書）

〔記者張宇嫺／台北報導〕中信兄弟年度K歌主題日盛事「Channel B vol.2」火熱回歸！繼先前宣布韓流經典男團SUPER JUNIOR-D&E將於8月3日（日）登場擔任活動嘉賓後，今（13日）再驚喜加碼，宣布超人氣女團ITZY將於8月2日（六）率先現身，擔任賽前開球嘉賓，接連宣布韓流重磅卡司，令粉絲熱血沸騰。 

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SUPER JUNIOR-D&E將於8月3日登場擔任活動嘉賓。（翻攝自臉書）SUPER JUNIOR-D&E將於8月3日登場擔任活動嘉賓。（翻攝自臉書）

身為TWICE師妹團的ITZY，向來以實力派唱跳著稱，出道初期以〈DALLA DALLA〉一曲橫空出世，MV在YouTube上線24小時內即突破千萬點閱，並僅花9天便拿下一位殊榮，被譽為「怪物新人」。今年6月9日，她們以新作〈Girls Will Be Girls〉華麗回歸，MV融合復古場景與神祕氛圍，風格鮮明、節奏俐落，充滿自信能量，大受粉絲喜愛。本次「Channel B vol.2」將是ITZY首度踏上台北大巨蛋，也是新作品在台灣的首次公開演出，意義非凡！

ITZY以自信風格與實力唱跳著稱。（翻攝自IG）ITZY以自信風格與實力唱跳著稱。（翻攝自IG）

為迎接本次主題日活動，球團也同步推出「Channel B vol.2」K歌主題套票，凡購買8月1日（五）至8月3日（日）三日指定區域席位套票，即有機會獲得ITZY簽名球衣！更多活動詳情與售票資訊，請關注中信兄弟官方社群平台。

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