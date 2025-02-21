李俊昊記者會沒拄拐杖 求外送豬腳麵線：公司的人有在聽嗎

李俊昊主動比出愛心，給攝影大哥拍攝。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕2PM的李俊昊時隔兩個月再度來台，將於明後兩天在台大體育館舉行FAN-CON，今天（21日）他出席記者會未見拐杖，腿傷似乎逐漸康復當中，他遺憾地說因為這次腳不舒服，大多時間都待在房間，希望下次來台時能夠到外面走一走、拍拍照。

李俊昊今天下午出席記者會，準備了中文「有沒有想我？」得知見面會售票狀況佳，他開心感謝粉絲，稱歌迷的支持就是他能夠來台的原動力，同時回憶起年初在台南與大家一起跨年，有很多人因此認識他，讓他非常開心。李俊昊更自爆，「台南跨年結束當晚，我一整個晚上找自己的影片看！」

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被問到是否會去看自己的直拍？李俊昊害羞承認：「很難不去看啦，演算法會推薦我看，粉絲充滿愛的拍攝手法，真的是很厲害，而且上傳的每個影片都很帥氣。」也認證有時候會被自己帥到。

此次巡迴FAN-CON，他最有自信的表演是老闆朴軫永的《Kiss》，滿意到稱「如果滿分是100分，我會給自己100分」，結果被台下吐槽：「應該是《10分滿分的10分》（2PM的出道曲）。」讓李俊昊忍不住笑出來。

李俊昊神采奕奕，向鏡頭打招呼。（記者胡舜翔攝）

被問到如何平衡演員與歌手的工作？李俊昊表示，雖然兩者看起來有差距，不過都是表達靈感的手段與方法，沒有太大的差異，「與其說是平衡，當下在舞台上我就是專心，演出結束之後又要繼續拍《颱風商社》，我就會又融入於角色。」

此次受訪，他數度強調自己很愛吃甜食，自爆一下飛機就吃了咖啡口味的牛軋糖餅乾，「我還吃了餛飩麵、牛排及炒飯，餓了一整天我只吃了那餐！」希望下次能夠品嘗到芒果冰，還詢問記者們有什麼推薦的？記者建議他「吃筋補筋」，可以吃吃看豬腳麵線、半筋半肉的牛肉麵，李俊昊笑著說，「公司的人有在聽嗎！」

李俊昊因上個月發生韌帶受傷，正在接受治療，昨天來台時還拄著拐杖，令人擔心他的身體狀況。不過李俊昊稱，對台灣粉絲的笑容最印象深刻，看到飯店房間充滿愛的布置，「我把枴杖都放到一邊了！」最後他向台粉喊話：「很感謝你們，所以我才能常常來，關於明後的表演，希望可以跟大家一起度過美好又幸福的時光，用很好的表演來報答大家。」

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