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李多慧親曝「來台關鍵」：人生最正確的選擇

李多慧親曝來台關鍵。（翻攝自IG）李多慧親曝來台關鍵。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓啦啦隊女神李多慧擁有甜美外型及精湛舞藝，來台發展近2年，人氣水漲船高。親民的她近日於IG小帳開放問答，其中，有粉絲好奇，「當初為什麼會想來台灣？」對此，她還原當時的情況，直呼：「這或許是人生中最正確的選擇！」她也透露了來台發展的最大困難。

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李多慧於IG小帳開放問答與粉絲互動，有網友詢問，「寶寶當初為什麼會想來台灣？」李多慧則回應，在韓國當了4年啦啦隊，毫不停歇的跑著，於是開始思考「這條路真的是對的嗎？是不是該放棄了？」然而，此時她收到台灣球團的邀請，經過短暫思考過，決定嘗試看看。

李多慧坦言，要去一個從未踏足的國家工作，並不是容易的決定。不過，現在回頭看，這或許是自己人生做過最正確的選擇！因為台灣讓自己對啦啦隊這份工作重新燃起熱情。

李多慧親曝來台關鍵。（翻攝自IG）李多慧親曝來台關鍵。（翻攝自IG）

此外，有粉絲好奇，李多慧來台灣發展遇上最大的困難是什麼？她指出，有時候工作回家，獨自一人的時候，會突然感到空虛。在韓國時，工作後會與家人聊天或是見朋友，如此可以釋放壓力，「但這一切在一瞬間都消失了，真的很辛苦。」她自勉，不能深陷於孤獨之中，並努力與台灣的朋友親近，現在已經適應過來了！

李多慧透露來台發展遇上的困難。（翻攝自IG）李多慧透露來台發展遇上的困難。（翻攝自IG）

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