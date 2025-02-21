任賢齊出事了！中國騎重機「違法闖禁區」 挨罰虛心認錯

任賢齊熱愛騎乘重機。（資料照，寰亞提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕57歲任賢齊叱吒歌壇35年，唱紅《心太軟》、《對面的女孩看過來》、《傷心太平洋》等經典歌曲，近來忙於奔波各地舉辦巡演的他，日前在中國南京卻因違規交通法則遭到當地警方循線開罰，不過事後他則自拍影片虛心坦承犯錯，令人好感度直升。

任賢齊向來熱愛騎乘重機四處環遊，近日造訪南京時也不忘向車友借車，豈料卻因不熟當地路況及交通法規，一時不察便徑直闖進管制區域，長相及車牌也一併被路口監視器給拍下，警方不久後循線向他開出違規罰單。

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任賢齊近日在中國南京騎乘重機誤闖禁區遭開罰後虛心認錯。（組合照，翻攝自IG）

不過，任賢齊並未仗著自己是公眾人物而耍賴，反而自拍影片秀出罰單虛心道歉，「不小心闖進去了，攝像頭拍到了我的車牌、拍到了我，然後交通警察部門告訴我我違規了，下次我要搞清楚一些交通法則，有些路線我真的搞不太清楚，我們犯錯要虛心接受。」誠懇、謙卑的態度再度圈粉無數。

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