「分局長」玩百家樂賠光流落街頭？街友身分遭打臉 薔薔回應曝實情

〔記者林欣穎／台北報導〕女星「薔薔」林嘉凌近日發布一段在台中採訪街友的影片，裏頭有一位街友竟自稱過去曾任台南學甲分局長，並從警26年，但因貪心好賭，最後慘賠4500萬元，淪落睡在街頭，影片曝光後隨即引起熱論，警政署人事室與台南市警察局都表示查無此人，對此，薔薔也做出回應了。

薔薔（左）訪問街友，對方自稱分局長。（翻攝自YT）

這位街友表示他任警官期間插乾股投資百家樂，一年最多可以賺1800萬元，後因遇上武漢肺炎疫情，慘賠到脫褲，對此，該名街友表示「只怪自己太貪心」。賠錢之外，這位街友也表示自己健康狀況不佳，心臟裝了8支支架，又和老婆離婚，目前正在等待開刀。不過隨即就有員警表示，該男並非前分局長，且內容幾乎在「畫虎爛」。

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薔薔則表示，當時拍攝影片只是訪問街友、關懷弱勢，無法實際查證，也無法探討每位街友的身分背景，「如果是一般社會人士，我就會去質疑，只是真實呈現底層社會狀況而已，說是警察這人也說他五臟六腑都有問題，身上還插著引流管。」薔薔坦言自己拍攝時也聽得一頭霧水，還有遇到街友自稱蔡英文同學，她強調自己想要透過影片，讓大家知道社會弱勢族群的狀況，僅是真實呈現當時訪問現況。

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