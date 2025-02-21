連兩年入圍奧斯卡影帝堪比丹佐華盛頓！《辛辛監獄劇團》男星對決甜茶、安德烈

〔記者許世穎／綜合報導〕美國男星柯爾曼多明戈去年才剛以Netflix傳記電影《魯斯汀》入圍奧斯卡影帝，今年憑《辛辛監獄劇團》再獲提名，成為繼丹佐華盛頓之後第二位連續兩年入圍奧斯卡最佳男主角的黑人演員，讓他深感榮幸，他說：「令人難以置信，顯然這事創造了歷史，我得知上一次連續兩年獲得男主角提名的人是丹佐華盛頓，然後就是我了。」

柯爾曼多明戈憑《辛辛監獄劇團》角逐奧斯卡影帝。（双喜提供）

在《辛辛監獄劇團》中，柯爾曼多明戈飾演「神老G」（Divine G），一位被錯誤定罪、在紐約辛辛監獄服刑多年的囚犯。他本來對未來感到絕望，直到加入監獄內的「藝術更生計畫」，透過戲劇找回人生目標，並成為劇團的核心人物。他以細膩且層次豐富的演技詮釋了角色轉變，從最初的沉默壓抑到後來在舞台上釋放內心情感，每一個眼神與動作都展現出角色內心的掙扎與救贖。

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柯爾曼與真實獄友演員的對手戲充滿張力，讓這部電影更具真實感，超越了一般監獄題材的刻板印象。在假釋面談的關鍵場景中，當審查官質問他「你現在是不是也在演戲？」，他的神情瞬間變化，眼裡閃過震驚、困惑，甚至是一絲無法辯駁的悲傷，這一刻的沉默勝過千言萬語，也讓觀眾無法分辨這到底是真實的他，還是另一場精湛的表演。

柯爾曼多明戈在《辛辛監獄劇團》每一個眼神與動作，都展現出角色內心的掙扎與救贖。（双喜提供）

遊走於真實與戲劇之間的詮釋，讓柯爾曼成為本屆奧斯卡影帝競爭者中的最大亮點之一，將和《巴布狄倫：搖滾詩人》「甜茶」提摩西夏勒梅、《粗獷派建築師》安德烈波帝、《秘密會議》雷夫范恩斯、《狂人法則》賽巴斯汀史坦角逐影帝寶座。

對此柯爾曼表示：「這次的入圍者都很優秀，感覺棒極了，特別是以《辛辛監獄劇團》獲得提名，我以這部電影為榮，這很有意義。本片是關於藝術精神，以及藝術如何融入人們，特別是尤其是被監禁的人，為他們指引另一條路。」《辛辛監獄劇團》今（21日）起於全台限定上映。奧斯卡頒獎典禮將於台灣時間3月3日（周一）揭曉。

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