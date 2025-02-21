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娛樂 歐美

才挑戰「百人斬」…AV女優突宣布懷孕 網嚇：孩子的爸是誰？

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國AV女優莉莉‧菲利普斯（Lily Phillips）先前完成「百人斬」挑戰，在14小時內成功與101名男子發生性行為，還稱她的目標是挑戰破世界紀錄，達成「24小時千人斬」，事隔2個月，她突然在社群公開懷孕消息，並曬出孕照，引起輿論譁然，網友也相當好奇，「孩子的爹是誰？」

英國AV女優莉莉‧菲利普斯突然在社群公開懷孕消息，並曬出孕照。（翻攝自IG）英國AV女優莉莉‧菲利普斯突然在社群公開懷孕消息，並曬出孕照。（翻攝自IG）

相關新聞：14小時成功百人斬！AV女優喊話再挑戰「一日與1000男愛愛」

菲利普斯19日在社群宣告懷孕消息，直呼：「秘密揭曉！」並PO出自己挺著大肚及驗孕棒的照片。從她明顯隆起的腹部來看，有網友揣測可能在進行挑戰時，已經懷有身孕。不過，也有部分網友認為，這是她炒作話題的手法。

菲利普斯去（2024）年10月完成「百人斬」挑戰，並拍下紀錄片分享挑戰過程與心得。她表示，這種多人斬活動相當消耗體力，宛如拳擊賽一樣，也認了和101名男子做完後，感到腰酸背痛，「這不適合不夠強壯的女孩，我必須坦承，這很艱難」。

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