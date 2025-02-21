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娛樂 音樂

曹雅雯遭女粉糾纏車站堵人！狂粉愛上大咖天王…老父被逼上絕路

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后曹雅雯遭來自新加坡的劉姓女歌迷騷擾1年多，更在車站被堵到，無奈報警處理，事實上有許多藝人，包括「華仔」劉德華、蕭敬騰、吳青峰及林凡都有被狂粉纏上的經驗，覺得不堪其擾。

香港天王劉德華。（資料照，記者王文麟攝）香港天王劉德華。（資料照，記者王文麟攝）

香港天王華仔擁有大票粉絲，有位中國粉絲楊麗娟自學生時代就瘋狂迷戀他，家人不惜花掉積蓄寵溺女兒追星，楊父因此走上絕路，逼得華仔發聲明，呼籲楊麗娟停止無理取鬧的行為。

蕭敬騰。（雅聞提供）蕭敬騰。（雅聞提供）

蕭敬騰曾被日籍富家女追隨，對方曾送煲湯、半夜按門鈴嚇壞蕭敬騰，後來轉為黑粉，在網路詆毀蕭敬騰和經紀人林有慧挨告，最高法院判決須賠償蕭敬騰50萬元、林有慧30萬元。

吳青峰。（緒風提供）吳青峰。（緒風提供）

金曲歌王吳青峰則是遇到香港女粉絲包車跟蹤，氣炸發聲：「碰上跟蹤狂，真的會想退休。」公開對方騷擾行徑，還有涉及色情與騷擾的私訊、照片、影片，感到非常不舒服。

美聲歌姬林凡。（華納音樂提供）美聲歌姬林凡。（華納音樂提供）

另外，美聲歌姬林凡曾被女粉絲騷擾7年，包括電話、傳訊及寄信，粉絲更不請自來跑到她與媽媽的住處，當時連護送她返家的男性友人都掛彩受傷，氣到告上法院。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

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