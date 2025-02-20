汪小菲攜現任妻返台 張穎穎委屈發文：傷痕累累

大S前夫汪小菲（左）傍晚偕同妻子Mandy抵台。（記者姚介修攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛因流感併發肺炎病逝於日本，前夫汪小菲得知噩耗後第一時間從泰國飛往台灣，之後又做出鞠躬說好話、雨中漫步、淋雨跪地等舉動，甚至一度隔空喊話親媽張蘭表示要斷絕母子關係。今（20）汪小菲與現任妻子「Mandy」馬筱梅手牽著手出現在台灣機場，過去曾經是汪小菲小三的張穎穎發文也被網友挖出。

張穎穎曾經與汪小菲有過親密交往。（翻攝自微博）

張穎穎分別在抖音、小紅書等中國社群平台發聲，表示自己一路走來都是孤單作戰，沒有任何後盾，即使歷經無數困難與委屈，也獨自承受傷害。張穎穎坦言自己因為汪小菲受很多傷，甚至經歷外界流言蜚語，但她始終勇敢面對。

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「我單槍匹馬走到現在，任何人都不是我的靠山，苦我吃了，委屈我咽了，傷痕累累走到現在，流言蜚語又能奈我何。」張穎穎強調自己在逆境之中亦保持正直，從未對他人施加任何不公正行為。更認為自己做事問心無愧，言談之中似是暗有所指。

張穎穎在小紅書等平台發文。（翻攝自小紅書）

張穎穎全文

我單槍匹馬走到現在，任何人都不是我的靠山，

苦我吃了，委屈我嚥了，傷痕累累走到現在，流言蜚語又能奈我何，

再窮我也沒騙過朋友，再苦我也沒有坑過身邊人，再難我也沒有算計過誰，

這個世界人有萬算，但卻不如老天一算，

做人要堂堂蕩蕩（坦坦蕩蕩），做事要問心無愧。

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