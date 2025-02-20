富士電視台超「黃」？ 職場性騷調查霸凌比例驚人

前SMAP隊長中居正廣捲入桃色風波，意外掀出富士電視台內部問題。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕前日本偶像天團SMAP隊長中居正廣捲入桃色風波，連帶掀出日本富士電視台「性朝貢」事件，主播連環爆內幕，引發逾百家大型企業抽廣告，雖然社長港浩一與會長嘉納修治雙雙下台，仍難平息眾怒。富士電視台預計3月底將公開第三方調查委員會報告，不過已經有內部資料流出，且發現職場性騷擾的整體數字比例驚人，震驚日本社會。

日本富士電視台社長港浩一（左二）與會長嘉納修治（右二）雙雙下台。（歐新社）

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日媒綜合報導指出，有媒體聲稱取得富士電視台內部員工問卷調查結果，不出意外的由「職場騷擾」問題最為嚴重，比例也超出異常的高。針對各部門進行調查，結果顯示播報部的職場騷擾問題最嚴重，「曾遭受身體接觸」播報部18%，全公司平均8%、「曾遭上司要求發生性關係或交往」播報部16%，全公司平均7%，「曾在職場中聽到帶有性暗示的對話」播報部28%，全公司平均19%。這些數字都凸顯「播報部」相較於其他部門受到更嚴重的性騷擾及職場霸凌。

日本富士電視台內部問卷資料外流，顯示「播報部」性騷擾及職場霸凌問題嚴重。（歐新社）

對於問卷調查資料外流，富士電視台公關回應：「內部問卷調查詳情部便透露」更進一步強調「本公司自3年前起，每年皆在顧問律師監督下，進行《職場環境問卷調查》。該調查旨在改善公司職場環境，由規範管理推進室負責分析反饋，目前已有部分成效。」

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