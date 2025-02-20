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「值得更好的」孫生4次隔空喊話女友 多芬曬圖表態！

「反骨男孩」元老級人物酷炫（左）、孫生。（翻攝自臉書）「反骨男孩」元老級人物酷炫（左）、孫生。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「反骨男孩」成員孫生，去年因拍打女性臀部涉及性騷擾，孫生因此遭判5個月有期徒刑，得易科罰金15萬元。由於孫生近期風波不斷，反骨男孩先前也發出聲明與他切割，昨（19）酷炫除發出聲明外，更疑似隔空喊話孫生女友，今（20）稍早，孫生女友多芬個人社群更新，曬出一張圖片。

孫生近日身陷性騷擾風波，外界憂心他會做出傻事。（翻攝自臉書）孫生近日身陷性騷擾風波，外界憂心他會做出傻事。（翻攝自臉書）

孫生拍臀風波引起強烈社會討論，反骨男孩雖已發出聲明與孫生切割，但外界仍有聲浪，認為如果反骨男孩是一家有社會責任的公司，應該選擇冷凍孫生而非快速切割解約。

孫生在網路上發出道歉，向相關事件者道歉。（翻攝自IG）孫生在網路上發出道歉，向相關事件者道歉。（翻攝自IG）

深陷性騷擾風波的孫生，除了拍打A女臀部挨告之外，後續又有人爆出他拍不雅片、開房硬上得逞，孫生昨以全黑圖向A女女友多芬、社會大眾道歉，他在「不自殺聲明」當中表示：「對不起，我會去上性平課跟心理諮商，讓自己沉澱成長」並不斷重複「對不起」。

孫生女友多芬稍早更新社群，發出低胸照。（翻攝自IG）孫生女友多芬稍早更新社群，發出低胸照。（翻攝自IG）

稍早多芬在個人社群帳號傳了一張低胸美照，配文僅短短二字「學習

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