（奧斯卡影帝專訪3-3）撇清封帝「一夜成名」！安德烈：我當時已經努力了17年！

安德烈波帝直說在《粗獷派建築師》從頭到尾都承受著極大的壓力。（UIP提供）

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〔記者許世穎／台北－倫敦連線專訪〕影帝安德烈波帝在《粗獷派建築師》詮釋於納粹大屠殺中倖存的匈牙利裔猶太建築師，追尋美國夢卻發現仍不受尊重，甚至被剝奪掌控權，被問到最具挑戰性的戲，他認為很難形容，「因為這是一個累積的過程。我們的拍攝時間相當有限，但這部電影的規模與敘事深度都很龐大，因此從頭到尾，我都承受著極大的壓力。」

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安德烈認為最困難之處是要確保每個時刻都發揮到極致，還要維持整體的一致性，「我們有許多長鏡頭的場景，包含極為精細的對白、複雜的情感層次，以及不同的口音變化，這對我來說是一場精準度極高的挑戰，而我本身也是一個非常講求精準的人。」

被問到片中一場遭受侵犯的戲，安德烈形容它象徵著權力的剝奪，也反映出世界的冷酷無情，「這場戲不僅是在描述個人的遭遇，更是一種更宏觀的隱喻—它呈現了一種權力失衡的狀態，特別是在藝術領域，許多創作者往往處於無力的狀態。」直說意義遠超個人層面的痛苦，而是一種更深層次的象徵。

安德烈波帝很高興可以接演《粗獷派建築師》，覺得演出該片意義非凡。（UIP提供）

由於編導科貝特曾說，「每當人們創造出大膽、前衛或創新的作品時，通常會先受到批評，而隨著時間推移，這些作品才會被讚譽。」安德烈認為這個問題對導演來說可能更為貼切，尤其51歲的他從12歲開始演戲，多年來，難免會碰到本來期望受關注的作品，卻沒獲得預期關注，「但這本就是旅程的一部分。我尊重導演對於藝術家掙扎的看法，因為這與我漫長的演藝生涯確實有許多相似之處。」

「但我更感激的是，自己能夠成為一名長期在影壇耕耘的演員。」安德烈表示，「早在我獲得業界認可之前，我已經在這條路上努力了17年，當時（獲得奧斯卡影帝）卻有些人誤以為我是『一夜成名』，但事實上，這是一段漫長而不易的旅程。因此能夠主演《粗獷派建築師》如此複雜的電影，並獲得這麼多的尊重與關注，對我而言意義非凡。我感到非常幸運，能夠在此刻來到這個階段。」《粗獷派建築師》將於2月27日在台上映。

（全文完）

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