晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（奧斯卡影帝專訪3-3）撇清封帝「一夜成名」！安德烈：我當時已經努力了17年！

安德烈波帝直說在《粗獷派建築師》從頭到尾都承受著極大的壓力。（UIP提供）安德烈波帝直說在《粗獷派建築師》從頭到尾都承受著極大的壓力。（UIP提供）

相關新聞：（奧斯卡影帝專訪3-2）《粗獷派建築師》聚焦藝術家掙扎 安德烈「與當今世界息息相關」

〔記者許世穎／台北－倫敦連線專訪〕影帝安德烈波帝在《粗獷派建築師》詮釋於納粹大屠殺中倖存的匈牙利裔猶太建築師，追尋美國夢卻發現仍不受尊重，甚至被剝奪掌控權，被問到最具挑戰性的戲，他認為很難形容，「因為這是一個累積的過程。我們的拍攝時間相當有限，但這部電影的規模與敘事深度都很龐大，因此從頭到尾，我都承受著極大的壓力。」

安德烈認為最困難之處是要確保每個時刻都發揮到極致，還要維持整體的一致性，「我們有許多長鏡頭的場景，包含極為精細的對白、複雜的情感層次，以及不同的口音變化，這對我來說是一場精準度極高的挑戰，而我本身也是一個非常講求精準的人。」

被問到片中一場遭受侵犯的戲，安德烈形容它象徵著權力的剝奪，也反映出世界的冷酷無情，「這場戲不僅是在描述個人的遭遇，更是一種更宏觀的隱喻—它呈現了一種權力失衡的狀態，特別是在藝術領域，許多創作者往往處於無力的狀態。」直說意義遠超個人層面的痛苦，而是一種更深層次的象徵。

安德烈波帝很高興可以接演《粗獷派建築師》，覺得演出該片意義非凡。（UIP提供）安德烈波帝很高興可以接演《粗獷派建築師》，覺得演出該片意義非凡。（UIP提供）

由於編導科貝特曾說，「每當人們創造出大膽、前衛或創新的作品時，通常會先受到批評，而隨著時間推移，這些作品才會被讚譽。」安德烈認為這個問題對導演來說可能更為貼切，尤其51歲的他從12歲開始演戲，多年來，難免會碰到本來期望受關注的作品，卻沒獲得預期關注，「但這本就是旅程的一部分。我尊重導演對於藝術家掙扎的看法，因為這與我漫長的演藝生涯確實有許多相似之處。」

「但我更感激的是，自己能夠成為一名長期在影壇耕耘的演員。」安德烈表示，「早在我獲得業界認可之前，我已經在這條路上努力了17年，當時（獲得奧斯卡影帝）卻有些人誤以為我是『一夜成名』，但事實上，這是一段漫長而不易的旅程。因此能夠主演《粗獷派建築師》如此複雜的電影，並獲得這麼多的尊重與關注，對我而言意義非凡。我感到非常幸運，能夠在此刻來到這個階段。」《粗獷派建築師》將於2月27日在台上映。

（全文完）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中