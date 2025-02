丁噹厲害了！紅到菲律賓開唱 意外擄獲日本集團老闆

丁噹獻唱西洋經典情歌。(相信音樂提供)

〔記者陽昕翰/台北報導〕丁噹2025年許下了新年願望,希望能到世界各地開唱,她說:「用聲音陪伴很多人是很幸福的事。」果真開春就接到海外邀約,前往菲律賓演出。

丁噹受到日本娛樂公司岡田集團之邀,前往菲律賓表演,儘管台下觀眾聽不懂華語,仍被她的美聲感動,就連岡田老闆都搶著跟她合照。

叮噹原本只拍排一小時的演出,因為現場觀眾反應熱烈,嗨到直接加碼演出90分鐘。

其實丁噹在東南亞非常受歡迎,2018年就曾受邀到菲律賓表演,這次相隔7年開唱,開場就先帶來《野獸》、《夜遊》以及夯曲《APT.》,順利炒熱氣氛。

丁噹前往菲律賓開唱。(相信音樂提供)

演出當天正好是西洋情人節,丁噹也準備了西洋經典情歌《Can’t take my eyes off you》、《I will always love you》獻給全場,並祝大家情人節快樂。

丁噹前陣子放了長假,過年陪家人度過,孝順的她還為93歲的外婆錘脈舒緩不適,直到情人節才開工的她,除了準備開工紅包給隨行工作人員,也請工作人員一起吃情人節大餐。

