前當家主播顧安生走過2場大病 致謝愛妻胡錦不離不棄

顧安生（左起）、李四端、胡錦在《大雲時堂》暢談。（八大提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕前台視當家主播顧安生播報新聞正直、端莊，當年是許多觀眾心中的主播典範，也是許多記者景仰的前輩，他近日與夫人胡錦一起上《大雲時堂》，聊起夫妻相處之道，他說很感謝對方陪伴他走過兩次大病。

胡錦誇讚顧安生（圖）會給她空間。（八大提供）



胡錦誇讚顧安生會給她空間，讓她和朋友碰面出遊；顧安生也毫不吝嗇對伴侶表達謝意：「我很感謝她，因為在我的人生中，生了2次大病，都是蠻嚇人的，但是結果還算好，所以那個時候的照顧或者什麼，她都能夠體諒，有些不順的時候，她都能夠開導我，我覺得這點很不容易。」更在鏡頭前當面對胡錦說謝謝，愛妻也笑回：「謝謝你！講得很好！」老夫老妻的相知相伴令人稱羨。

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胡錦（圖）誇讚顧安生會給她空間。（八大提供）

主持人李四端透露，當年在播報經國先生逝世的新聞時，因為政策的因素，所有媒體都必須在晚上8點整統一發布，「但是我們晚間新聞是7點鐘就開始，所以顧大哥那天做主播，他被賦予的任務有2個，第一個是告訴大家這個沉重的重大新聞，而且要以他最嚴謹的態度來告訴大家，第二個任務，就是必須先讓那天晚間新聞的工作順利的完成。」

當時李四端看著顧安生如常地在七點鐘播報車禍、社會新聞等，「如果我不是一個知道後面要做什麼事，我絲毫看不出他的情緒變化。」對於前輩連播報的語氣都和平常一樣，這讓當時的李四端非常驚訝和佩服，顧安生帥氣回應：「這是功力啊！」一旁的胡錦則笑說，有時看老公的表情，也常常猜不透他。

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