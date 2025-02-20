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田中千繪放閃范逸臣！鬆口《海角七號》CP結婚進度

《台灣好吃驚》本週迎來特別嘉賓日本藝人田中千繪（左），與主持人高志攜手出外景。（國興衛視提供）《台灣好吃驚》本週迎來特別嘉賓日本藝人田中千繪（左），與主持人高志攜手出外景。（國興衛視提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本藝人田中千繪受邀上綜藝節目《台灣好吃驚》，與主持人高志攜手出外景，帶領觀眾探索台灣在地美食與文化。田中千繪表示，這樣以日語進行的外景節目相當少見，加上主持人高志本身是日本人，工作人員也多會說日語，讓她有種回到日本錄影的錯覺，倍感親切，而能夠透過節目造訪未曾到過的地方、品嚐美食，讓她直呼十分開心。

高志（右）獻唱《海角七號》，田中千繪誤認高志歌聲是范逸臣。（國興衛視提供）高志（右）獻唱《海角七號》，田中千繪誤認高志歌聲是范逸臣。（國興衛視提供）

節目一開場，高志特別演唱電影《海角七號》主題曲來歡迎田中千繪，田中千繪憑藉該片入圍金馬獎，而高志也曾入圍金鐘獎，兩人互相稱讚對方的專業表現，田中千繪感性表示：「真的多虧這部電影，才讓我有機會留在台灣，今天才能在這裡和高志一起錄節目。」當被問及高志的歌聲如何，與男友范逸臣相比有何不同時，田中千繪笑著表示：「明明是你在唱，我卻聽得很緊張！一開始還以為是小范（范逸臣）的歌聲！」此話讓高志開心不已。

來台18年的田中千繪對於台灣美食情有獨鍾，尤其是滷肉飯，更是愛到會親自下廚製作，此次錄影來到知名餐廳，主廚得知她將蒞臨，特地苦練《海角七號》主題曲，並以歌聲迎接她，當高志詢問田中千繪，自己與主廚誰的歌聲較優時，她毫不猶豫地回答：「小范唱得最好聽！」高度放閃逗得現場笑聲不斷。

節目中，田中千繪回憶起16歲於日本出道的點滴，製作單位甚至特地從日本帶回她當年出道時的紀念小卡，讓她驚喜萬分，她還提到，當年與高中同學共同演戲，戲中男主角的名字恰巧也叫「高志」，這讓高志聽了又驚又喜，直呼：「好想聽妳再叫一次『高志君』！」

田中千繪（右）節目中自曝拍攝《稻香》MV趣事。（國興衛視提供）田中千繪（右）節目中自曝拍攝《稻香》MV趣事。（國興衛視提供）

此外，田中千繪也分享拍攝《頭文字D》時的趣事，當年周杰倫告訴她要在群馬縣拍攝《稻香》MV，她原以為只是當地取景，沒想到竟搭了兩小時的車來到長野，她笑說：「當時完全不知道他要幹嘛，還覺得他沒有明星光環，就是個普通的大哥哥！」直到後來來到台灣，她才真正感受到周杰倫的超高人氣，「沒想到現在他能在大巨蛋開演唱會，真的很不可思議！」

田中千繪也分享與好姐妹愛紗的深厚情誼，她指出當初因為愛紗所屬的團體「大嘴巴」才認識她，後來透過朋友交換聯絡方式，感情才越來越好，如今已是無話不談的摯友，甚至約定等老了也要繼續相約見面，而談到感情問題，田中千繪也大方分享自己的看法，被問到是否曾害怕談戀愛，或對結婚有特別的想法時，她秒回：「沒有！」展現直率個性，雖然身邊不少朋友陸續步入婚姻，包括姊妹淘愛紗，但她認為每個人的感情選擇都不同，自己沒有特別的規劃，順其自然最重要。《台灣好吃驚》於明天（21日）晚間9點於國興衛視播出。

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