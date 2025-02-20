AV演出太賣力 七澤米亞拍片出意外

小隻馬七澤米亞有「所有AV迷的妹妹」之稱。（JKF提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕2017年出道並擁有百萬粉絲追蹤的成人界頂級AV女優七澤米亞，身高雖然只有145公分，卻受到廣大老司機喜愛。《JKF》本期也邀請到七澤米亞擔任2月號雜誌封面人物，她穿著一身喜氣紅，完全想不到這個性感美人曾經因為拍AV太賣力，直接造成演出意外。

七澤米亞曾經因為拍攝太過認真，竟然現場發生意外。（JKF提供）

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身材嬌小的七澤米亞在AV圈向來以可愛征服一切，她甚至被稱為「所有AV迷的妹妹」，且她在網路社群有超過140萬粉絲，人氣超頂。出道已經7年的七澤米亞，曾經在拍攝AV的時候因為太過賣力出糗。她說，有次拍片「因為要拍攝我潮吹的畫面，所以導演就架了一台攝影機在我的胯下，然後正式開拍後，因為我想要呈現出好的畫面，所以特別的專注，沒想到一不小心就噴得太多，甚至還把那台攝影機給弄壞掉。」

七澤米亞本身也是個動漫迷。（JKF提供）

除了工作賣力之外，七澤米亞也是個超級動漫迷，平常她最愛在家追動漫還有製作Cosplay服裝，先前她曾Cos過《葬送的芙莉蓮》中的芙莉蓮，大獲好評；七澤米亞本人最喜歡的角色則是《鏈鋸人》當中的蕾潔。

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