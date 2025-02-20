曹雅雯遭女狂粉長期跟騷情緒崩潰！女粉追到台灣雙方爆拉扯遭送辦

曹雅雯。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者劉慶侯／台北報導〕台語金曲歌后曹雅雯，長期遭一名新加坡女歌迷騷擾，不料日前對方追到台灣，並在板橋車站騷擾，雙方爆拉扯，鐵路警察局獲報到場把雙方帶回釐清原因，訊後依強制、毀損等罪嫌將涉嫌跟騷的30歲的劉姓新加坡女子送辦。

據曹雅雯表示，她遭劉姓狂粉騷擾多時，對方曾恐嚇「逼死妳也甘願」、「到台南找妳爸媽也沒關係」，她跟經紀人已經報警及找了律師，希望能保護自己跟家人的安全。

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台語金曲歌后曹雅雯（右，白衣者），劉姓女狂粉（左，西衣者）。（記者劉慶侯翻攝）註：警提供

沒想到，對方近日從新加坡飛到台灣，更直接在板橋高鐵站堵到了曹雅雯，在現場不斷跳針，要求曹雅雯先解除社群的封鎖。

根據警方調查，曹雅雯14日上午8時20分許，在板橋車站B1高鐵西側剪票口前遭劉姓女粉絲持續跟騷、控制行李箱不讓她離去，雙方發生一陣拉扯，過程中導致曹雅雯手機掛繩被扯壞、指甲斷裂。

鐵路警察局板橋分駐所獲報到場，全案調查後依違反刑法強制、毀損現行犯及跟騷法逮捕劉女後，移送新北地檢署偵辦。

☆尊重身體自主權，遇到騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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