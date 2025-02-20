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樂天女孩筠熹也被騙！今嘉市反詐透露假投資手法

樂天女孩筠熹（左）今現身說法被詐騙經驗，呼籲民眾牢記防詐「五不」，防範落入詐騙集團圈套。（警方提供）樂天女孩筠熹（左）今現身說法被詐騙經驗，呼籲民眾牢記防詐「五不」，防範落入詐騙集團圈套。（警方提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕詐騙案件層出不窮，樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」巫苡萱、筠熹今受邀出席嘉義市警察局防詐記者會，筠熹自爆曾被詐騙集團以假投資詐騙手法，詐騙逾百萬元，宣導民眾不要聽信詐騙集團話術，牢記防詐「五不」，守住自己荷包。

筠熹說，本身是嘉義人，希望藉由投資港股為父母買房子，不料因而落入詐騙集團圈套，原本都透過證券公司下單購買股票，一切程序正常，後來加入一個LINE投資群組後，慘賠上百萬元，要找投資老師時，群組瞬間成為「不明成員」，已找不到人，才知道被騙。

樂天女孩巫苡萱（右）、筠熹（左）今與嘉義市警察局長沈炳信（中），宣導防詐。（警方提供）樂天女孩巫苡萱（右）、筠熹（左）今與嘉義市警察局長沈炳信（中），宣導防詐。（警方提供）

巫苡萱表示，身邊有親友甚至曾聽球迷被詐騙，且還會利用同儕力量施壓，呼籲民眾常見投資手法有假網路購物、假交友投資詐騙，務必要牢記「五不」，不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不給個人資料、不怕莫名威脅，小心謹慎，才不會誤入詐騙集團圈套。

嘉義市警察局今舉行反詐記者會，邀請樂天女孩巫苡萱、筠熹現身說法。（警方提供）嘉義市警察局今舉行反詐記者會，邀請樂天女孩巫苡萱、筠熹現身說法。（警方提供）

嘉義市政府警察局今召開記者會，局長沈炳信說，今年1月受理詐欺案共140件，財損1億1216萬元，比去年12月減少62件、3389萬元，其中最多詐欺案件為「假投資詐騙」，其次是假網拍詐騙；詐欺財損金額最高為假投資詐騙，其次是假冒公務員詐騙，而今年1月詐欺案件最多的是假投資詐騙。

沈炳信說，網路加Line的投資理財、贈書廣告都是詐騙，千萬不要點擊，警政署推出「打詐儀表板」，民眾可持續關注、掌握最新詐欺案資訊。

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