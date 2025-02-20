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娛樂 電視

隔11年合體邰智源！黃鐙輝「脫衣泡澡」吐真心話：我不能輸

〔記者林欣穎／台北報導〕邰智源與邵大倫主持公視台語台旅遊實境節目《來去恁兜洗魂舒》，兩人在節目互動的化學反應極佳，網友們紛紛大讚兩人搭配有幽默又有文化，第二集找來黃鐙輝作客，「邰桑」開著小貨車、載兩大浴桶前往花蓮富里六十石山。駕駛邰智源貼心對客人黃鐙輝說，如果累了可以睡一下，坐在旁邊的黃鐙輝突然正色回，「我不是這種人啦，坐副駕就是要負責報路。」兩人一搭一唱整車都笑聲。

邰智源（右）、黃鐙輝數十年後再合體。（公視台語台提供）邰智源（右）、黃鐙輝數十年後再合體。（公視台語台提供）

邰智源與黃鐙輝曾在2014年電視台短篇喜劇綜藝節目上合作，累積過主持默契，他們暌違11年再次於電視台綜藝節目相遇，尤其兩人都從綜藝跨界演員，一路走來軌跡相似，黃鐙輝不禁對邰智源吐露真心話，「你真的是我的模範，看到你讓我心想，阿公都做得到，我也不能輸！所以我後來也跟著你的腳步，因演戲需要去考了大客車駕照，你做什麼我就做什麼。」邰智源則謙虛以台語俗諺：「仙人拍鼓有時錯，跤步踏差啥人無？」指再厲害的人難免也會出差錯自嘲。

邰智源與黃鐙輝在《來去恁兜洗魂舒》走訪培育出不含二氧化硫煙熏的有機金針「德森農場」，親自體驗採摘與烘乾金針花，才得知金針花又名「忘憂草」，六十石山忘憂亭名稱也由此而來。

邰智源（左）、黃鐙輝數十年後再合體。（公視台語台提供）邰智源（左）、黃鐙輝數十年後再合體。（公視台語台提供）

此外，兩人更在花蓮富里「益順休閒農莊」嚐到台灣第二位榮獲「英國金叉獎冠軍」的蜜香紅茶，當場體驗曬茶葉；以及在「鐵掌櫃茶舍」跟著老闆娘學做泡菜，再加上在玉里吃到的涼拌臭豆腐，讓客人黃鐙輝直呼大滿足。

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