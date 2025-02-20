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陳曉爆忘不了舊愛！命理師斷言：有機會復合趙麗穎

陳曉（左）與陳妍希（右）宣布離婚。（資料照）陳曉（左）與陳妍希（右）宣布離婚。（資料照）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星陳妍希與中國男演員陳曉因合作《神鵰俠侶》相戀，於2016年宣布結婚，近來婚變消息頻傳，怎料18日雙雙證實離婚，引起外界猜測陳曉復合前緋聞女友趙麗穎，對此，八字專家毛衣老師斷言有復合可能。

毛衣老師指出陳曉與趙麗穎有機會復合。（翻攝自Threads）毛衣老師指出陳曉與趙麗穎有機會復合。（翻攝自Threads）

陳曉與陳妍希的婚變傳聞從去年就有風聲，毛衣老師也在當時預測夫妻倆的婚姻狀況，指出兩人因為工作繁忙聚少離多，感情早已出現裂痕，認為離婚傳聞有98%的機率為真。如今陳曉、陳妍希正式宣布離婚，不少人開始好奇陳曉是否有機會與趙麗穎舊情復燃，毛衣老師也發文透露，「我看了一下他們八字。他們兩個的情絲，真的牽得有夠緊的，死灰復燃的機率也是有可能」，並指出趙麗穎今年的運勢正旺，有談戀愛或想結婚的衝動。

趙麗穎曾與陳曉有過緋聞。（翻攝自微博）趙麗穎曾與陳曉有過緋聞。（翻攝自微博）

事實上，陳曉與趙麗穎曾因拍攝《陸貞傳奇》傳出緋聞，但在陳曉口中，始終沒有承認過這段戀情，但也沒有直接否認，僅表示「先保密吧」。隨著陳曉與陳妍希的離婚消息曝光後，就有網友挖出陳曉前經紀人于正的舊文，于正曾發文稱「正在著手寫一個時裝劇，全部取材於真實故事」，內容中提到一位男孩和女孩因共演一齣戲結緣，女孩越來越紅，男孩想證明自己卻始終留在原地，最後兩人分手，很多年過去了，男孩成家了，女孩也成家了。某一天男孩喝醉了酒，告訴他們共同的好友，他心裡始終愛著這個女孩，但那個時候年紀太小，太任性……。」

不少人認為于正的這篇貼文是在影射陳曉與趙麗穎，對此，于正也在18日回應，「多年前的隨意鴉塗，沒想那麼多，不要牽強附會。我不是個回頭看的人，所以也不要考古考到我身上。」

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