高志綱曝7年前引退內情！曬全新釘鞋：原本準備繼續打

〔記者林欣穎／台北報導〕WBC世界棒球經典賽資格賽近期將如火如荼展開，身為台灣隊首席兼捕手教練的高志綱，在賽前接受TVBS網路節目《鞋來開箱》訪問，分享他身為教練的想法。同時，節目中高志綱也還原2018年，從統一獅球員突如其來轉戰教練的過程，並首度在媒體曝光一雙從未穿過的釘鞋。

高志綱目前是統一獅首席教練，他加入統一獅20年，因長相神似日劇《交響情人夢》男主角，而有「千秋王子」的稱號，2018年底震撼引退轉戰教練，讓球迷仍印象深刻。

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高志綱在節目中帶來一雙從未曝光的全新釘鞋。（TVBS提供）

近期他接受《鞋來開箱》訪問，節目中帶來一雙從未曝光的全新釘鞋，原本是為了2019年新球季準備，當時並沒有想過要退休的他表示，「原本是準備好繼續打，所以廠商已經幫我準備好鞋子。」

高志綱在18年結束之後，持續在為選手做準備，隨著多次內部討論，他最後才決定退下來。而這雙鞋也被高志綱留下來，藉此提醒自己不管是擔任選手或教練，都要無時無刻做好準備，也更清楚如何去協助選手。

去年台灣隊在世界棒球12強賽中奪下世界冠軍，讓許多球迷熱血沸騰，更期待近期展開的WBC經典賽資格賽能旗開得勝、順利晉級。身為中華隊球隊首席兼捕手教練高志綱，對此嚴正以待的表示，「要一步一步來，不要輕敵，因為我們不能把對手想得太簡單，」並表示對手球隊陣中也有來頭不小的球員，還是需要慎重面對。

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