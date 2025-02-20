劉彥澧看過來！ 苦苓爆：打德州撲克當然是為錢

台中市府研考會主委劉彥澧請辭獲准。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨立委徐巧芯丈夫、台中市府研考會主委劉彥澧近日遭爆蹺班打德州撲克，雖他稱有請假，參加也是合法錦標賽事，18日晚間仍請辭並獲准，網友拿民眾黨立委黃珊珊名言「沒錯幹嘛辭？」嘲諷，作家苦苓今（20）日上午在臉書發文，要劉彥澧大國手看過來！

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苦苓發文指稱，打了很多年的德州撲克老手這麼說：「打德州撲克當然是為了錢啊！而且輸贏非常大，基本上都是一些長年的重度賭徒才會玩這個。」他表示，什麼競技比賽都是障眼法，「像上次台北市警局取締一個德州撲克比賽總獎金10萬元，結果查獲的賭資總共就有好幾百萬。」

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苦苓接著表示，看比賽場地的照片就知道，桌上的籌碼是哪裡來的？不用錢換他會給你嗎？贏了之後不換成錢難道你要拿回家做紀念嗎？他說，簡單講就是「合法掩護非法」，「如果真的是合法的競技活動，各地方的警察局憑什麼一年取締到上千件之多？就是知道他們假競技之名、行賭博之實。」

他更補充說，參加比賽平常也要練習呀，「練習場大多是在哪裡？就是在私人的賭場。那你覺得有人到賭場裡面不賭錢、說我只是來練習牌技的，不會被當場轟出去嗎？」

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