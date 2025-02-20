晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

劉彥澧看過來！ 苦苓爆：打德州撲克當然是為錢

台中市府研考會主委劉彥澧請辭獲准。（資料照）台中市府研考會主委劉彥澧請辭獲准。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨立委徐巧芯丈夫、台中市府研考會主委劉彥澧近日遭爆蹺班打德州撲克，雖他稱有請假，參加也是合法錦標賽事，18日晚間仍請辭並獲准，網友拿民眾黨立委黃珊珊名言「沒錯幹嘛辭？」嘲諷，作家苦苓今（20）日上午在臉書發文，要劉彥澧大國手看過來！

相關新聞：徐巧芯護航劉彥澧請辭是「責任政治」 林楚茵：妳是5點「不負責任」政治

苦苓發文指稱，打了很多年的德州撲克老手這麼說：「打德州撲克當然是為了錢啊！而且輸贏非常大，基本上都是一些長年的重度賭徒才會玩這個。」他表示，什麼競技比賽都是障眼法，「像上次台北市警局取締一個德州撲克比賽總獎金10萬元，結果查獲的賭資總共就有好幾百萬。」

相關新聞：劉彥澧打德州撲克延燒 中市府：政務人員14天休假類似勞工特休假

苦苓接著表示，看比賽場地的照片就知道，桌上的籌碼是哪裡來的？不用錢換他會給你嗎？贏了之後不換成錢難道你要拿回家做紀念嗎？他說，簡單講就是「合法掩護非法」，「如果真的是合法的競技活動，各地方的警察局憑什麼一年取締到上千件之多？就是知道他們假競技之名、行賭博之實。」

他更補充說，參加比賽平常也要練習呀，「練習場大多是在哪裡？就是在私人的賭場。那你覺得有人到賭場裡面不賭錢、說我只是來練習牌技的，不會被當場轟出去嗎？」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中