張雅琴全英文專訪前白宮副國安顧問 博明最愛台灣刈包

張雅琴在年代新聞《雅琴看世界》以全英文專訪美國前副國家安全顧問博明（左）。（張雅琴提供）

〔記者林南谷／台北報導〕「女戰神」張雅琴主持年代新聞台《雅琴看世界》近日專訪美國前副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger），節目中以全英文進行專訪，張雅琴說，博明提及曾多次以國安副顧問身分和中國國家主席習近平見過面，以他了解，習近平並不瘋狂，「如果他知道攻打台灣有代價的話，絕對不會輕易攻打。」

張雅琴說，博明曾是《華爾街日報》駐北京記者，到派駐伊拉克阿富汗的海軍陸戰隊，再成為美國總統川普的頭號中國幕僚，「博明被認為是華府的中國通，台灣通」，節目中，博明表示台灣全防衛的重要，並分析遇到中國對台灣攻擊，怎麼把台灣海峽變成一個滾燙的護城河。

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另外，對於台灣在野黨刪除國防預算，博明也提出看法，當張雅琴問到如果中國武力攻打台灣，川普會不會派兵協防台灣？張雅琴很訝異博明回答非常直接，他說：「川普一定會有動作。」

張雅琴透露，博明的中文說得非常好。（張雅琴提供）

有趣的是，節目中張雅琴也讓博明開口說中文，「博明用中文說他喜歡台灣食物，最喜歡的是刈包。」張雅琴說，博明的國語非常好，「我有聽過他在2020年五四運動101年紀念時，在白宮做全中文演說。」

賴清德總統17日在總統府接見博明。（總統府提供）

既然博明中文流利，張雅琴在《雅琴看世界》為何要用全英文專訪？博明說，因為國防安全的部分，他覺得用母語描述比較精準。

而總統賴清德在17日接見博明，賴清德表示，面對威權國家強化合作帶來區域安全風險，台灣會持續提升自我防衛力量，期盼跟美國進一步強化夥伴關係、共同打造「非紅供應鏈」；博明則談及，賴總統日前宣示國防預算達3%以上目標，對於台美兩國增加嚇阻力量是很好的開端。

張雅琴在《雅琴看世界》專訪博明，將於23日星期日晚間播出。

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