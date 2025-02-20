《邪降女帝》巫術指導「咒語背誦」係金ㄟ！曝後果：恐被反噬

〔記者鍾志均／綜合報導〕恐怖電影《邪降女帝》釋出最新花絮，揭露本片堅持實景拍攝，片中的恐怖降頭咒、法器和儀式更是貨真價實經過嚴謹考究，為電影增添毛骨悚然的真實感。

作為泰國恐怖經典《邪降》系列暌違17年的全新力作，《邪降女帝》延續系列寫實風格，無論是血腥殘暴的凌虐場景，還是皮開肉綻的傷口細節，皆堅持以實拍呈現，拒絕依賴特效，挖掘出演員的深層恐懼。

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《邪降女帝》演員念誦的咒語都是真的，片場嚴禁獨自念誦。（威視電影提供）

與過往電影中巫師角色僅是「假裝念咒」不同，《邪降》系列中所有咒語皆為真實，而這一切的幕後推手，正是泰國娛樂圈唯一的巫術指導刑堤查刑弘。他不僅負責保護劇組與演員的安全，更要確保降頭與驅魔儀式符合正統規範。

刑堤查刑弘在影視界耕耘近20年，是泰國娛樂圈獨一無二的巫術專家。在《邪降女帝》中，凡是涉及巫術的場景，從供品擺放、屍體方位到香燭數量，都必須嚴格遵循他的指示，以確保儀式的真實性，同時避免冒犯靈界。

《邪降女帝》拍攝前，巫術指導刑堤查刑弘會先幫演員施下保護咒。（威視電影提供）

然而，收到真實咒語的演員面臨極大難題，像是嚴禁獨自背誦、練習時也不能發出聲，令演員們哭笑不得說：「不要獨自背誦，那該怎麼辦？」刑堤查刑弘解釋：「這些咒語是真實的，若運勢不佳，很可能會被反噬，必須謹慎對待！」

《邪降女帝》於3月7日全台上映。

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