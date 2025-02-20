晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

《邪降女帝》巫術指導「咒語背誦」係金ㄟ！曝後果：恐被反噬

〔記者鍾志均／綜合報導〕恐怖電影《邪降女帝》釋出最新花絮，揭露本片堅持實景拍攝，片中的恐怖降頭咒、法器和儀式更是貨真價實經過嚴謹考究，為電影增添毛骨悚然的真實感。

作為泰國恐怖經典《邪降》系列暌違17年的全新力作，《邪降女帝》延續系列寫實風格，無論是血腥殘暴的凌虐場景，還是皮開肉綻的傷口細節，皆堅持以實拍呈現，拒絕依賴特效，挖掘出演員的深層恐懼。

《邪降女帝》演員念誦的咒語都是真的，片場嚴禁獨自念誦。（威視電影提供）《邪降女帝》演員念誦的咒語都是真的，片場嚴禁獨自念誦。（威視電影提供）

與過往電影中巫師角色僅是「假裝念咒」不同，《邪降》系列中所有咒語皆為真實，而這一切的幕後推手，正是泰國娛樂圈唯一的巫術指導刑堤查刑弘。他不僅負責保護劇組與演員的安全，更要確保降頭與驅魔儀式符合正統規範。

刑堤查刑弘在影視界耕耘近20年，是泰國娛樂圈獨一無二的巫術專家。在《邪降女帝》中，凡是涉及巫術的場景，從供品擺放、屍體方位到香燭數量，都必須嚴格遵循他的指示，以確保儀式的真實性，同時避免冒犯靈界。

《邪降女帝》拍攝前，巫術指導刑堤查刑弘會先幫演員施下保護咒。（威視電影提供）《邪降女帝》拍攝前，巫術指導刑堤查刑弘會先幫演員施下保護咒。（威視電影提供）

然而，收到真實咒語的演員面臨極大難題，像是嚴禁獨自背誦、練習時也不能發出聲，令演員們哭笑不得說：「不要獨自背誦，那該怎麼辦？」刑堤查刑弘解釋：「這些咒語是真實的，若運勢不佳，很可能會被反噬，必須謹慎對待！」

《邪降女帝》於3月7日全台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中