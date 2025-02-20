碰菜鳥下馬威嗆聲「有幾兩重」 陳柏文認了：對戲險笑場

毛祁生（左）與張家陞在《獨佔接班人》關係逐漸曖昧。（LINE TV提供）



〔記者蕭方綺／台北報導〕毛祁生、張家陞主演LINE TV全新BL劇《獨佔接班人》，戲裡2人分飾王牌禮儀師與禮儀公司接班人，為了訓練膽小的接班人，毛祈生對他展開一連串體力、記憶力上的魔鬼特訓，在即將播出的第三集裡，雙方親赴禮儀公司接觸實際業務，劇組還邀來張家陞好友陳柏文客串同事，哥兒們首度合作拍戲，還有鬥嘴橋段，拍到得拚命忍笑才能繼續拍下去。

陳柏文（右）特別客串《獨佔接班人》，首度與好友張家陞（中）對戲。（LINE TV提供）



陳柏文客串禮儀師阿文，遇上「菜鳥」張家陞來學習，一見面就先下馬威，在討論企劃告別式時還故意唱反調，甚至試探對方到底「有幾兩重」，在認真中碰撞出幽默詼諧的氣氛。

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張家陞坦言這次和陳柏文一起對戲，因為彼此太熟，導致他整個拍攝過程都覺得很好笑，解釋：「有幾句台詞是我們現實生活鬥嘴會說的話，比如他說他是籃球校隊，問我會不會運動，我說『廢話，我以前是練體育的，我還會跨欄』害我演的時候差點笑場。」陳柏文說：「之前有一起上過表演課，平常試鏡前也會跟彼此約時間練習，但這是第一次在劇組裡看他上工的樣子，跟平時很不一樣，很想鬧他，但看到他認真的樣子我就忍住了。」

張家陞在《獨佔接班人》發揮跨欄能力。（LINE TV提供）



運動員出身的張家陞，也在劇中運用跨欄實力，一場追逐戰中帥氣跳躍過許多障礙物，和毛祁生合力解決眼前困難，而雙向暗戀的徐瑋澤、朴靖恆，則要面對新一任相親對象紀欣伶的出現，紀欣伶將一別過往的甜美形象，化身成英姿颯爽的酷妹，搶奪朴靖恆，展開一場瘋狂三角戀。《獨佔接班人》每周五晚上8點在LINE TV、愛奇藝國際站上架。

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