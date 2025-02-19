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看不下去！小優遭控亂爆料痛哭 陳沂狠譏「裝受害者最受不了」

小優因遭圈內星友指控胡亂爆料、無中生有，自拍影片時聲淚俱下。（組合照，翻攝自臉書）小優因遭圈內星友指控胡亂爆料、無中生有，自拍影片時聲淚俱下。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕小優近期風波不斷，先前才因與已婚男士在公共場合親密互動，後遭大根指控亂大嘴巴爆料未婚生子，沒想到近日再被閨密踢爆在外放話胡瓜與女助理主持人宋羽葤緋聞，種種行徑讓老闆吳宗憲震怒揚言解約。對此，身為吳宗憲「死對頭」的陳沂稍早也發聲控訴小優的行為，狠譏：「明明自己大嘴巴還要哭哭裝受害者，最受不了了。」

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小優出道以來時常遭身邊的星友控訴大嘴巴、亂爆料等而頻頻躍上新聞版面，她18日又被爆出私下跟閨密八卦胡瓜、宋羽葤的八卦，風聲傳回老闆吳宗憲的耳裡震怒到要解約，「如果事態已經這麼嚴重，一而再再而三不改，那就忍無可忍了。」不過，小優事後則拍下自己聲淚俱下模樣，透過影片泣訴：「我感到很難過，也覺得我太容易相信人了！」

陳沂今在臉書公開狠譏小優。（資料照，記者王文麟攝）陳沂今在臉書公開狠譏小優。（資料照，記者王文麟攝）

對此，陳沂今（19日）公開狠譏小優是「不紅的通告藝人」，直指她因大嘴巴到處講別人八卦，被老闆吳宗憲逐出公司；不過話鋒一轉，陳沂指桑罵槐嘲諷吳宗憲，「我覺得小優很適合憲憲家族啊，放眼整個演藝圈，誰能比吳宗憲更大嘴巴，更愛隨便爆料別人隱私？」

針對小優無中生有的行徑，陳沂認為許多通告藝人為了與記者維繫關係，因此私下會以爆料朋友的事藉此換取零星新聞，「不然他們這麼不紅又沒流量，誰要寫她？你們身邊也有這種大嘴巴朋友嗎？明明自己大嘴巴還要哭哭裝受害者，最受不了了。」有網友認為吳宗憲會震怒解約，全因「都被小優講完了，老闆吳宗憲還混個屁。」、「所以這也算是一種潛移默化！」陳沂則分別回覆：「原來是這樣才被開除。」、「上樑不正下樑歪，青出於藍勝於藍。」

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