玥熹開撕小優「別裝一副受害者」 曾被她傷害2次還留下陰影

玥熹。（星展娛樂提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕藝人小優前陣子被拍到與已婚男子曖昧、大嘴巴爆料大根私生活，昨又遭閨密爆料在外放話胡瓜與宋羽葤的緋聞，而原本簽下她的容易文創，也就是吳宗憲旗下經紀公司昨正式切割，證實已與小優提前解約，後來小優也親自發文澄清，並反咬爆料她的閨密是一名圈內女星，無奈自己太單純才相信對方。這時被封猜是「閨密」本人的玥熹（原藝名夏乙薇）無預警發文點名小優，根本是在裝受害者。

小優昨遭爆在外放話胡瓜的緋聞，且爆料對象是自己的閨密，她昨澄清說：「我跟好朋友私下對話被傳出去導致誤會，對此，我也跟羽葤解釋，同時也深刻反省！但這個人還是我曾經很要好的圈內女星，最近她憂鬱症我關心她，結果就發生這個事情了！我感到很難過，也覺得我太容易相信人了！經過這件事的教訓今後必定謹言慎行也慎選朋友，越被打擊也越懂得珍惜相信我的人。」

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玥熹公開點名小優。（翻攝自IG）

後來被猜是「閨密」本人的玥熹突發長文警告小優，「真的要正面對決我ok，我沒做事我沒在怕，我清清白白，我手頭上有證據，請不要用哭來博取同情，用講的誰都會講，請妳直接拿出證據證明，從我封鎖小優妳的那一刻，妳就已經登出我的人生了，妳敢再繼續外面亂造謠講我不是，我絕對不排除對妳提告，我玥熹敢做敢當，妳要講我就直接指名道姓，不需要說曾經很好的圈內女藝人。」

玥熹公開點名小優。（翻攝自IG）

對於小優文內所提到的罹患憂鬱症的圈內女星，玥熹嚴肅表示：「我不是最近才憂鬱症，我爸去年走的時候我就是微笑型憂鬱患者，我也在女大節目分享過，記者也報導過，甚至我版面都還放著，而且在妳之前跟我道歉的時候我老早就回過妳，我願意接受妳的道歉，未來的事我不知道，但就目前我跟妳的關係回不去從前了，我們已經半年將近沒有交集了，我被妳傷了兩次，我有陰影，我無法像以前跟妳一樣好，這我早就講過了，不要打的一副妳才是受害者好不好？」玥熹無預警公開與小優撕破臉內幕引發關注，事情還有待小優本人出面說明。

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