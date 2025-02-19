女歌手爆料王夢麟走路有風！高雄秀場全靠他才拿到酬勞

〔記者陳慧玲／台北報導〕一連三天的「民歌五十」演唱會前幾天已在小巨蛋落幕，不僅歌迷還在回味一首首充滿青春回憶的民歌，就連參與演唱的歌手們這幾天也各自在社群回味重新相聚小巨蛋的感動時刻。

李麗芬參加「民歌五十」演唱會，心中充滿感動。（中華音樂人交流協會提供）

李麗芬這次在「民歌五十」演唱會獻唱了《偶然》等歌曲，她分享遇到王夢麟的一些後台互動，談到：「當我回到後台，夢麟哥大聲的說：『麗芬妹子、來給哥一個擁抱！』他查覺到我有點哽咽，很溫暖的拍拍我的背說：『很感動哦！不哭不哭！』」

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王夢麟被讚個性直率。（中華音樂人交流協會提供）

王夢麟的安慰，讓李麗芬回想到以前作秀的往事，她說：「我不禁回想起，20多歲時民歌手們去高雄的秀場演出，演出完，是夢麟哥出面協調，我們才順利拿到酬勞的！」

李麗芬還談到：「另一次在台北的秀場演出，我們都在後台時，夢麟哥對排節目的經理說，別想欺負我妹子哦（雖然對方沒有）！在我心目中，夢麟兄的風範真是個名副其實的大哥，這麼多年了，他依然直率、依然走路有風、依然如此溫暖！」李麗芬感動說：「謝謝夢麟兄，妹子永遠不會忘記的。」

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