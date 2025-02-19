徐小可證實脫手百坪豪宅！揪梁赫群當直播主指定賣「一物」會瘋搶

梁赫群（右）、徐小可搭檔主持八大《直播下班後》。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕梁赫群、徐小可搭檔主持八大《直播下班後》今（19）日舉辦記者會，徐小可一家近年為了孩子教育移居台中，砸下3900萬買下室內坪數約60坪的豪宅，日前傳出已脫手位在新店的130坪透天、以5千多萬成交，徐小可今證實已經賣掉。

徐小可說剛好是遇到適合的買主，雖然台中的家沒有原本新店的大，但現在住起來更有家的感覺，「以前太寬，都在各自領域，現在我老公躲不了我了！」如今搬到台中定居後徐小可也說沒考慮再搬回台北，小朋友以後要在哪邊讀書就由他們自己決定。

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梁赫群與徐小可這次合作主持，有感於直播主工作辛苦，一開播很可能就要四個小時以上，且幾乎無時無刻都要回覆粉絲訊息，梁赫群直呼：「我本來以為我每天回覆粉專的網友、藝人好友就已經很累了，直播主他們幾乎是回一整天的，我們跟他們講話的時候他們聲音都是啞的。」兩人也希望透過電視節目與網路做結合，讓觀眾一探直播產業背後辛酸。

至於梁赫群未來有沒有想投身直播產業？梁赫群表示接下來會有跟直播主合作的活動，會從中去嘗試、累積自己的粉絲，徐小可則建議他可以帶貨賣養肝茶、說不定生意會很好，「因為你會讓粉絲肝火旺！」梁赫群笑著連連點頭說好，還說那要找昨天剛摘掉膽的阿Ben當來賓，組「肝膽相照」組合。

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