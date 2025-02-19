Melody被推薦「幫小S代班」 聽聞節目邀吳姍儒後吐心聲

Melody今出席記者會。（記者胡舜翔攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕小S痛失親姊大S後告假《小姐不熙娣》休息，好友Melody今出席記者會時表示這陣子工作、行程滿檔，也沒接到製作單位邀約；而對於吳姍儒接下代班而引發爭議一事，Melody認為不管誰代班都很好。

Melody今出席記者會。（記者胡舜翔攝）

Melody與小S私交甚篤，見對方因失去家人而感到難過，她也相當不捨，「希望S家人可以好好照顧自己，人生真的非常無常，尤其到了我們這階段一定要好好珍惜每一天，昨天都已是過去式、未來也很難說，只有今天才真正擁有，我們要謙卑，所有好與壞都是過程，變化都在轉角，身心健康是最重要的。」對於大S的思念，她說就好好留在心中。

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吳姍儒。（資料照，記者胡舜翔攝）

吳姍儒前陣子因接下《小姐不熙娣》引發爭議，有網友點名Melody才是適合的人選，對此，Melody今受訪時表示自己手上有《11點熱炒店》以及另外一檔訪談外景節目，時間上確實有點緊，也沒有接到製作單位邀約，而她相信無論誰代班都能做得很好。

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