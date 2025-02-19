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娛樂 最新消息

《寧安如夢》張凌赫吻戲「如狼似虎」 白鹿嬌喊親到嘴巴變形

《寧安如夢》主角白鹿與張凌赫。（中視提供）《寧安如夢》主角白鹿與張凌赫。（中視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中視八點檔今（19日）起播出由白鹿、張凌赫、王星越主演的古裝好戲《寧安如夢》，劇情圍繞在女主角姜雪寧（白鹿飾演）身上，她作為皇后遭遇宮變自刎，重生之後她想主宰自己的人生，更希望彌補遺憾與過錯，再次面對帝師謝危（張凌赫飾演），兩人展開一段愛恨糾葛的虐戀。

白鹿曾在一段受訪影片中提及，當初會接演《寧安如夢》，主要是她看過原著小說，形容女主角是一個開了天眼的女子，面對相同的命運，卻呈現截然不同的人設，兩者之間的反差非常吸引她，覺得能把這樣的角色演好，也算是一種挑戰。

《寧安如夢》張凌赫與白鹿組螢幕CP。（中視提供）《寧安如夢》張凌赫與白鹿組螢幕CP。（中視提供）

近年來，白鹿人氣飆漲，不論古裝劇或時裝劇，作品一部接一部，而她的演技也讓大家有目共睹，在《寧安如夢》的花絮中，白鹿有一場面對好友死去在雨中崩潰大哭的戲，即使導演已經喊卡，她仍哭到難以平復、入戲很深。另一場和張凌赫的吻戲，排戲時導演引導男生要拍出「如狼似虎」的霸氣感，拍完後兩人一起看回放，白鹿嬌聲地跟張凌赫抗議：「妳看我的嘴巴都變形了。」張凌赫便回她:「那妳還想再來一個嗎？」這話立馬讓白鹿清醒直喊「我不想了」。拍戲時期正值夏天，只要有日曬，張凌赫就會用袖子或身體幫白鹿擋陽光，相當貼心。

《寧安如夢》女主角白鹿。（中視提供）《寧安如夢》女主角白鹿。（中視提供）

螢幕前，白鹿外型亮麗、身材纖瘦，但她接受訪問時透露，自己其實不太養生，不僅天熱時會喝冰飲，平時也不太運動，她覺得「活得開心就好」，沒有必要為了保持身材就不吃：「我是屬於你不讓我吃肉，我會心情很差那種」。但她是一個喜歡鞭策自己的人，覺得要經濟獨立、辦事效率要高，不要靠別人，所以求學時她就兼職當模特兒，所有生活費都來自於自己，沒再跟媽媽拿過錢。

私底下白鹿個性率真，做為演員她倒是樂於接受別人給她的意見，不論好的壞的，「這是我反思與前進的動力，希望每部戲，讓大家看到我好像往前走了那麼一點點，我能看到自己的變化，我就心滿意足了。」

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