王大陸逃兵將入伍！「學長」詹懷雲提醒這件事

監製陳郁佳（左起）、林奕嵐、詹懷雲、導演楊宥瑜。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕電影《命中註定那頭鵝》今（19）日在台北霞海城隍廟造勢，男女主角詹懷雲、林奕嵐和導演楊宥瑜等人帶粉絲一同拜拜祈福。詹懷雲先前曾透露已服完兵役，他表示因為當時沒什麼戲拍，所以趕快去當兵，正巧昨天王大陸因逃兵役被帶回偵訊，接下來準備服役，被問到身為「學長」有什麼建議，他想想表示「集合時不要遲到。」

導演楊宥瑜（左起）、詹懷雲、林奕嵐、監製陳郁佳。（記者胡舜翔攝）

三人都表示沒有為了求姻緣而特別拜拜，導演楊宥瑜透露有因為找該片演員滿認真尋求幫助，還特地算了跟詹懷雲和林奕嵐的八字，「這就是算命老師厲害的地方，開拍前他就算出詹懷雲有『迎來客』的命盤，說接下來會有一個高峰」，果然詹懷雲就憑影集《影后》爆紅。

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詹懷雲（右）、林奕嵐。（記者胡舜翔攝）

該片也是詹懷雲和林奕嵐繼《成功補習班》再度配對，不過上次在片中完全沒有談情機會，笑說這次像「補談戀愛」，詹懷雲對此直呼有趣的，也認為兩人更熟，「不會那麼緊張了。」導演楊宥瑜爆料兩人在現場都玩得滿開心的，「懷雲非常照顧女生，拍完下水的戲都會趕快拿浴巾給她」，但虧他是「會做不會講型的。」

詹懷雲（右）、林奕嵐。（記者胡舜翔攝）

片中林奕嵐如企鵝般受到詹懷雲的氣味吸引，還會偷聞他的體味，被問到詹懷雲實際聞起來如何？她羞答「體味滿香的」。詹懷雲則透露自己偏好麝香或花香，為了肌肉線條好看、有光澤感，上戲前還要在身上抹嬰兒油，甚至還會助曬，或是上戲前做一下伏地挺身，至於現在是否還保有壯肌？他當場表示「現在比較瘦！」《命中註定那頭鵝》將於3月14日白色情人節在台上映。

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