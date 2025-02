A$AP Rocky 在洛杉磯襲擊案審判中被判無罪 蕾哈娜全程陪伴法庭

美國知名饒舌歌手A$AP Rocky在洛杉磯一起2021年發生的攻擊案件中被陪審團判決無罪。(路透)

〔即時新聞/綜合報導〕美國知名饒舌歌手A$AP Rocky在洛杉磯一起2021年發生的攻擊案件中被陪審團判決無罪。該案涉及他與前朋友A$AP Relli在好萊塢街頭的一場衝突。

蕾哈娜隨後在Instagram上發文感謝上帝。(圖擷取自IG/@badgalriri)

綜合外媒報導,根據案件資料,事件發生於2021年11月6日,當時兩人相約討論歧見。Relli指控Rocky在爭吵過程中從腰間掏槍射擊他。然而,Rocky的辯護團隊表示,當時使用的只是一把裝有空包彈的道具槍,且Relli事先知情。

在判決結果宣布後,Rocky在法庭上與蕾哈娜和家人相擁。(路透)

在近四週的審判過程中,檢方曾向Rocky提出認罪協議,表示若認罪將只判處六個月刑期,但Rocky拒絕了這項提議,堅持自己無罪。警方在案發現場未能找到槍擊的物證,雖然Relli聲稱事後從現場收集到彈殼,但這並未影響最終判決。若罪名成立,Rocky可能面臨最高24年的監禁。

值得注意的是,在整個審判過程中,Rocky的伴侶、國際巨星蕾哈娜(Rihanna)始終在法庭上給予支持,甚至帶著兩個孩子RZA和Riot出庭。在判決結果宣布後,Rocky在法庭上與蕾哈娜和家人相擁。蕾哈娜隨後在Instagram上發文感謝上帝。

案件結束後,Rocky的律師塔科皮納(Joe Tacopina)要求洛杉磯地方檢察官對Relli提出起訴,指控他作偽證和勒索。在陪審團遴選期間,Relli的律師曾質疑蕾哈娜出庭支持是否會影響審判公正性。

獲判無罪後,A$AP Rocky將繼續推進其事業發展。他即將擔任洛杉磯國際嘻哈音樂節「Rolling Loud」的主角,並將與影帝丹佐華盛頓(Denzel Washington)合作出演好萊塢大導演史派克李(Spike Lee)的新電影。此外,他還將擔任即將到來的大都會藝術博物館慈善晚宴(Met Gala)名人聯合主席之一。

