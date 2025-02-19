A$AP Rocky 在洛杉磯襲擊案審判中被判無罪 蕾哈娜全程陪伴法庭

美國知名饒舌歌手A$AP Rocky在洛杉磯一起2021年發生的攻擊案件中被陪審團判決無罪。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名饒舌歌手A$AP Rocky在洛杉磯一起2021年發生的攻擊案件中被陪審團判決無罪。該案涉及他與前朋友A$AP Relli在好萊塢街頭的一場衝突。

蕾哈娜隨後在Instagram上發文感謝上帝。（圖擷取自IG/@badgalriri）

綜合外媒報導，根據案件資料，事件發生於2021年11月6日，當時兩人相約討論歧見。Relli指控Rocky在爭吵過程中從腰間掏槍射擊他。然而，Rocky的辯護團隊表示，當時使用的只是一把裝有空包彈的道具槍，且Relli事先知情。

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在判決結果宣布後，Rocky在法庭上與蕾哈娜和家人相擁。（路透）

在近四週的審判過程中，檢方曾向Rocky提出認罪協議，表示若認罪將只判處六個月刑期，但Rocky拒絕了這項提議，堅持自己無罪。警方在案發現場未能找到槍擊的物證，雖然Relli聲稱事後從現場收集到彈殼，但這並未影響最終判決。若罪名成立，Rocky可能面臨最高24年的監禁。

值得注意的是，在整個審判過程中，Rocky的伴侶、國際巨星蕾哈娜（Rihanna）始終在法庭上給予支持，甚至帶著兩個孩子RZA和Riot出庭。在判決結果宣布後，Rocky在法庭上與蕾哈娜和家人相擁。蕾哈娜隨後在Instagram上發文感謝上帝。

案件結束後，Rocky的律師塔科皮納（Joe Tacopina）要求洛杉磯地方檢察官對Relli提出起訴，指控他作偽證和勒索。在陪審團遴選期間，Relli的律師曾質疑蕾哈娜出庭支持是否會影響審判公正性。

獲判無罪後，A$AP Rocky將繼續推進其事業發展。他即將擔任洛杉磯國際嘻哈音樂節「Rolling Loud」的主角，並將與影帝丹佐華盛頓（Denzel Washington）合作出演好萊塢大導演史派克李（Spike Lee）的新電影。此外，他還將擔任即將到來的大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）名人聯合主席之一。

NOT GUILTY



A$AP ROCKY HAS BEAT HIS CASE AFTER THE JURY FINDS HIM NOT GUILTY ON ALL CHARGES



THE COURTROOM ERUPTED INTO CELEBRATION AS A$AP ROCKY JUMPS INTO THE THE GALLERY TO HUG RIHANNA pic.twitter.com/QrLqueSsCP — THUGGERDAILY ひ （@ThuggerDaily） February 19, 2025

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