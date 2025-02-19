18歲絕美歌手米拉蜜放話挑戰江蕙歌曲 金曲歌后先加持

AI虛擬歌手「米拉蜜」為了演唱會也要健身跑步。（喜歡音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕知名音樂製作人陳子鴻攜手科技大廠英業達，耗資千萬共同打造18歲的AI歌手「米拉蜜」，3月初還將舉辦演唱會，放話要挑戰過去陳子鴻幫天后江蕙創作的歌曲《遠走高飛》，最近米拉蜜也受到金曲歌后戴佩妮的加持指點，對演出更有信心。

米拉蜜是台灣首位元宇宙虛擬歌手，3月1、2日將在英業達集團「虛實元邦平台」大劇院舉辦首場售票演唱會，近期也開始練歌、健身、排舞、練吉他，希望在演唱會上展現多樣才藝。

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金曲歌后戴佩妮（左）為米拉蜜打氣。（喜歡音樂提供）

雖是AI歌手，但米拉蜜也是有角色設定，她談到：「媽媽是歌仔戲演員，從小耳濡目染，這次想用媽媽教的母語挑戰天后師姐江蕙的歌。」屆時將把《遠走高飛》這首歌唱出屬於她18歲的不同味道。

另外陳子鴻也特別找來曾參與周杰倫企劃填詞的鄭中庸共同為米拉蜜量身打造新歌《重要的事說三遍》，日前戴佩妮驗收後落下一句：「放心，妳絕對不會有問題！」當場讓陳子鴻和米拉蜜吃下定心丸。

AI虛擬歌手米拉蜜收到陳子鴻送的吉他。（喜歡音樂提供）

陳子鴻表示「科技始終來自人性，米拉蜜雖然是運用科技生成的歌手，但人性化的演出才是她最重要的精髓。」對米拉蜜演唱會有興趣的民眾可上VRSTATE官網登錄購票。

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