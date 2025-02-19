白冰冰率子弟兵拍YT 砸百萬製作費揭驚人細項

白冰冰遊淡水與子弟兵聯絡感情。（長興影視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰上週推出YouTube 頻道《誠懇逗陣》，拍起影片花錢不手軟，還出動空拍機，攝影、燈光、成音等幕後工作人員就超過10人，再加上幕前的藝人，每次拍攝都是20人以上的大陣仗，前兩集的食宿、交通、妝髮、演出費用就超過百萬，她不只帶子弟兵出遊，也讓他們有額外演出收入，白冰冰有感而發地說：「很多節目是找大牌撐場，但大牌可遇不可求，我找子弟兵一起拍，給他們機會磨鍊，也可以聯絡大家的感情。」

白冰冰堅持「不佔旗下藝人的便宜」，她說：「我找他們來拍攝，也是照樣要付演出費，親兄弟明算帳，像我旗下藝人唱明亮寫的歌，也是照樣要付版權費給明亮的。」今年白冰冰也著手幫旗下的歌手明亮、陳思瑋、蔡亞露、give me five少女隊等人出唱片，將會是很大一筆的支出，冰冰姐說：「這是當我子弟兵的好處，他們太好命了，我帶在身邊手把手的教導，又不斷給予機會，這是當年的自己想都不敢想的事！」

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白冰冰（左五）帶著子弟兵陳曦（左起）、台一線東諺、林宏銘、楊惠絜、尤娜、台一線阿玟、曹晶晶、明亮、陳思瑋一起遊淡水。（長興影視提供）

白冰冰出道52年，靠著自己一步一腳印，成為演藝圈的大姊大，她深知新人的辛苦，「當年很多新人出道都會被欺負、佔便宜，但在我公司絕對不會有這些問題。」白冰冰進入演藝圈時是沒有經紀人的時代，都是星媽負責保護，「但我媽媽是什麼都不懂的鄉下人，保護不了我，只好靠自己睜大眼睛觀察，什麼該說，什麼時候該『落跑』才能在演藝圈混到現在。」

《誠懇逗陣》第一集到宜蘭大受好評，粉絲好奇二集去哪玩？白冰冰帶著「台一線」東諺、阿玟、「木工歌手」陳思瑋、「創作才子」明亮、歌手尤娜、「跳舞精靈」曹晶晶、「教唱女神」楊惠絜、「警察歌手」林宏銘、「駐唱歌手」陳曦遊淡水，一行10人兵分兩路前往淡水鬱金香酒店。

不過兩方人馬待遇大不同，白冰冰與楊惠絜走貴婦路線，搭豪車出發，而台一線東諺、阿玟與林宏銘、陳曦是背包客，只能在路邊等公車，在雨中看著冰冰姐豪車經過，4個人撐著一支小雨傘相互取暖，拍攝過程趣味橫生。

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