晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

白冰冰率子弟兵拍YT 砸百萬製作費揭驚人細項

白冰冰遊淡水與子弟兵聯絡感情。（長興影視提供）白冰冰遊淡水與子弟兵聯絡感情。（長興影視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰上週推出YouTube 頻道《誠懇逗陣》，拍起影片花錢不手軟，還出動空拍機，攝影、燈光、成音等幕後工作人員就超過10人，再加上幕前的藝人，每次拍攝都是20人以上的大陣仗，前兩集的食宿、交通、妝髮、演出費用就超過百萬，她不只帶子弟兵出遊，也讓他們有額外演出收入，白冰冰有感而發地說：「很多節目是找大牌撐場，但大牌可遇不可求，我找子弟兵一起拍，給他們機會磨鍊，也可以聯絡大家的感情。」

白冰冰堅持「不佔旗下藝人的便宜」，她說：「我找他們來拍攝，也是照樣要付演出費，親兄弟明算帳，像我旗下藝人唱明亮寫的歌，也是照樣要付版權費給明亮的。」今年白冰冰也著手幫旗下的歌手明亮、陳思瑋、蔡亞露、give me five少女隊等人出唱片，將會是很大一筆的支出，冰冰姐說：「這是當我子弟兵的好處，他們太好命了，我帶在身邊手把手的教導，又不斷給予機會，這是當年的自己想都不敢想的事！」

白冰冰（左五）帶著子弟兵陳曦（左起）、台一線東諺、林宏銘、楊惠絜、尤娜、台一線阿玟、曹晶晶、明亮、陳思瑋一起遊淡水。（長興影視提供）白冰冰（左五）帶著子弟兵陳曦（左起）、台一線東諺、林宏銘、楊惠絜、尤娜、台一線阿玟、曹晶晶、明亮、陳思瑋一起遊淡水。（長興影視提供）

白冰冰出道52年，靠著自己一步一腳印，成為演藝圈的大姊大，她深知新人的辛苦，「當年很多新人出道都會被欺負、佔便宜，但在我公司絕對不會有這些問題。」白冰冰進入演藝圈時是沒有經紀人的時代，都是星媽負責保護，「但我媽媽是什麼都不懂的鄉下人，保護不了我，只好靠自己睜大眼睛觀察，什麼該說，什麼時候該『落跑』才能在演藝圈混到現在。」

《誠懇逗陣》第一集到宜蘭大受好評，粉絲好奇二集去哪玩？白冰冰帶著「台一線」東諺、阿玟、「木工歌手」陳思瑋、「創作才子」明亮、歌手尤娜、「跳舞精靈」曹晶晶、「教唱女神」楊惠絜、「警察歌手」林宏銘、「駐唱歌手」陳曦遊淡水，一行10人兵分兩路前往淡水鬱金香酒店。

不過兩方人馬待遇大不同，白冰冰與楊惠絜走貴婦路線，搭豪車出發，而台一線東諺、阿玟與林宏銘、陳曦是背包客，只能在路邊等公車，在雨中看著冰冰姐豪車經過，4個人撐著一支小雨傘相互取暖，拍攝過程趣味橫生。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中