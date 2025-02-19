乖乖等著被罷免！ 苦苓嗆徐巧芯：你還要臉嗎？

電視名嘴溫朗東日前爆料國民黨立委徐巧芯（左）老公劉彥澧（右）「翹班打德州撲克」。（翻攝自溫朗東臉書、資料照，本報合成）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨立委徐巧芯丈夫、台中市府研考會主委劉彥澧被爆「蹺班打德州撲克」，劉彥澧昨稱請假參加合法運動競技錦標賽，晚間表示已請辭獲准。對此，徐巧芯在臉書發文嗆「罵我雙標的蟾蜍，知道我們跟你不一樣了吧」，不過該文底下出現近4千則留言，網友洗版質疑「沒錯幹嘛辭職？」作家苦苓也怒酸徐巧芯。

苦苓在個人臉書發文點名徐巧芯：「別人下班練樂團就該下台，你老公上班時間去打牌就是『成年人要自己負責』——徐巧芯你還要臉嗎？難道聯電前董事長曹興誠不是成年人？沒膽跟人家辯論就閉嘴、乖乖等著被罷免。」

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劉彥澧日前被爆蹺班打牌，昨天上午自清一切合法，強調是請特休假參加德州撲克合法運動競技錦標賽；由於外界質疑聲浪不減，昨晚間劉再發聲表示，為了不對市府團隊造成影響，已請辭獲准。

而徐巧芯為此在臉書發文開嗆「罵我雙標的蟾蜍，知道我們跟你不一樣了吧」，並註記「#這才叫政治責任」、「#民進黨沒有的骨氣我們有」。不過對此說法網友並不買單，而是在底下留言狂刷一排「沒錯幹嘛辭職？」至今（19）日上午，該文底下已湧現近4千則留言。

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