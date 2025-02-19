曹興誠提告謝寒冰求償1億 汪潔民給建議「快脫產」

謝寒冰爆料曹興誠在中國發生婚外情，還公開多張私密照。（翻攝YouTube）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕罷免藍委徐巧芯領銜人、聯電前董事長曹興誠17日被親藍名嘴謝寒冰爆料，2015年在中國發生婚外情，更公開多張與小三私密照，昨（18）日曹興誠向謝寒冰提告並求償1億元，謝寒冰也馬上回應稱：「我好期待。」

資深媒體人、電視名嘴汪潔民緊跟著在個人臉書發文說：「1億元，快點脫產。」接著點名謝寒冰：「寒冰，趕快找人脫產啊，按照老曹做法，晚點就可能申請法院就會去查封你的不動產、存款、動產⋯」

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汪潔民最後表示，嘴可以很硬，但身體要實際，並再度向謝寒冰喊話：「快快脫產吧！」

曹興誠近日被爆出有中國小三，還有不雅照外流，讓藍白粉群起嘲諷。（資料照）

謝寒冰前天在個人直播節目爆料，指曹興誠2015年仍有婚姻狀態下，在中國有位年輕小三，並公開多張曹興誠與小三一起牽手、接吻、穿著內衣等露骨照片。曹興誠在第一時間發聲回應，表示在AI技術高度發達的時代，圖片造假極為容易，藍營人士為了政治目的，使用卑鄙下流手段公布他人隱私，典型就是中共作風。

曹興誠昨宣布正式狀告謝寒冰，怒轟謝寒冰行為「卑劣無恥沒有底線」，將對他提出偽造影音、破壞本人名譽的刑事、民事訴訟，並請求賠償新台幣1億元，未來取得賠償後，將捐助罷免活動。對此，謝寒冰亦在臉書發文做簡短回應，語氣充滿嘲諷：「法院可不可以現場比對（照片）特徵？我好期待……」

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