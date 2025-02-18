王大陸疑砸百萬逃兵役 韓網友傻眼

涉嫌妨害兵役、偽造文書的王大陸交保步出新北地檢署時，被大批媒體包圍。（記者徐聖倫攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕藝人王大陸因演出電影《我的少女時代》走紅，今（18）日傳出他涉嫌假造心臟病歷，藉此逃避兵役，新北地檢署複訊過後，在經紀人陪同下以15萬元交保，至今仍未對外說明。

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王大陸先前談論兵役問題時，顯得非常瀟灑、坦然，並回覆媒體：「有什麼好躲的？時間到了自然會去當兵。」然而如今卻鬧出大風波，讓人想不透。稍早兵役局表示，王大陸已過33歲緩徵年齡上限，目前尚未收到王大陸變更役男體位複檢通知，以被排入3月入伍名單，原本預計今年3月13日至成功嶺報到。

男星王大陸涉嫌偽造病歷逃避兵役。（翻攝自臉書）

消息傳出後，許多韓國網友表示不解，由於《我的少女時代》在韓國也相當受到歡迎，因此不少韓國網友都知道王大陸，聽到他涉嫌逃兵消息趕到大為不解。韓國偶像團體也常常因面臨兵役問題遇上「軍白期（군백기）」，尤其團體內若成員年紀相近，當兵日期大多相隔不遠，也造成偶像團體活動無法以全員到齊的陣容表演。

宋江參與國防求助熱線的宣傳短片。（翻攝自YouTube）

在韓國，無論偶像團體、歌手、演員都會因為當兵而必須面對軍白期，如宋江於2024年4月2日入伍，預計2025年10月1日退伍、NCT泰容2024年4月15日入伍，預計2025年12月24日退伍、SEVENTEEN淨漢2024年9月26日入伍，預計2026年6月25日退伍。韓國網友不明白發問：「台灣兵役不是只有一年？有必要因為一年毀掉人生？」還有人直白說：「時間這麼短還不去當兵」。

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