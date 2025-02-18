小優遭控「散布胡瓜緋聞」 反咬假面閨密身分：是圈內女星

小優。（資料照，中天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕藝人小優近期頻上新聞版面，包括被拍到與已婚男子曖昧、大嘴巴爆料大根私生活，以及胡瓜與宋羽葤的緋聞等，而今吳宗憲公司也出面證實已與小優提前解約，對此，小優稍早也親自發文還原事情經過。

小優今被閨密指控在外放話胡瓜的緋聞，消息傳到老闆吳宗憲耳裡，氣到和對方解約，胡瓜今天出席媒體餐敘，被問及此事也說，小優私下有打電話向他道歉、胡瓜看慣大風大浪絲毫不介意。

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小優稍早透過IG回應此事。（翻攝自IG）

小優稍早透過IG回應此事，強調自己很愛演藝圈這個大家庭，不過從去年就一直被有心人士爆料，讓她備感辛苦，「不過我還是很努力的在節目上盡力表現，帶給大家歡樂。今天這個新聞很謝謝瓜哥願意聽我的道歉，對他造成困擾我很抱歉，但是我從來沒有說過羽葤主持是瓜哥撐腰這種話，都是因為廠商老闆的選擇，所以報導內容不是屬實的。」

關於遭閨密爆料一事，小優說：「因為我跟好朋友私下對話被傳出去導致誤會，對此，我也跟羽葤解釋，同時也深刻反省！但這個人還是我曾經很要好的圈內女星，最近她憂鬱症我關心她，結果就發生這個事情了！我感到很難過，也覺得我太容易相信人了！經過這件事的教訓今後必定謹言慎行也慎選朋友，越被打擊也越懂得珍惜相信我的人。」最後也不忘感謝吳宗憲以及前經紀公司的照顧。

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