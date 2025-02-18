晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

小優遭控「散布胡瓜緋聞」 反咬假面閨密身分：是圈內女星

小優。（資料照，中天提供）小優。（資料照，中天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕藝人小優近期頻上新聞版面，包括被拍到與已婚男子曖昧、大嘴巴爆料大根私生活，以及胡瓜與宋羽葤的緋聞等，而今吳宗憲公司也出面證實已與小優提前解約，對此，小優稍早也親自發文還原事情經過。

小優今被閨密指控在外放話胡瓜的緋聞，消息傳到老闆吳宗憲耳裡，氣到和對方解約，胡瓜今天出席媒體餐敘，被問及此事也說，小優私下有打電話向他道歉、胡瓜看慣大風大浪絲毫不介意。

小優稍早透過IG回應此事。（翻攝自IG）小優稍早透過IG回應此事。（翻攝自IG）

小優稍早透過IG回應此事，強調自己很愛演藝圈這個大家庭，不過從去年就一直被有心人士爆料，讓她備感辛苦，「不過我還是很努力的在節目上盡力表現，帶給大家歡樂。今天這個新聞很謝謝瓜哥願意聽我的道歉，對他造成困擾我很抱歉，但是我從來沒有說過羽葤主持是瓜哥撐腰這種話，都是因為廠商老闆的選擇，所以報導內容不是屬實的。」

關於遭閨密爆料一事，小優說：「因為我跟好朋友私下對話被傳出去導致誤會，對此，我也跟羽葤解釋，同時也深刻反省！但這個人還是我曾經很要好的圈內女星，最近她憂鬱症我關心她，結果就發生這個事情了！我感到很難過，也覺得我太容易相信人了！經過這件事的教訓今後必定謹言慎行也慎選朋友，越被打擊也越懂得珍惜相信我的人。」最後也不忘感謝吳宗憲以及前經紀公司的照顧。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中