駒木根葵汰週六會台粉 曝心跳加速時刻

駒木根葵汰因主演BL劇《25時，赤坂見》人氣增，週六將來台會粉絲。（華貴娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本新生代演員駒木根葵汰因BL劇《25時，赤坂見》在台知名度大增，他坦言，長時間與劇組夥伴相處，確實可能假戲真做產生感情，每到年末，更會回顧過去一年的拍攝歷程，回想當時的點滴。

問及個人生活，駒木根笑言對料理很有興趣，曾多次在家挑戰自製滷肉飯，甚至特別加入八角與山椒來提升風味，不過他坦言至今尚未有機會請他人試吃，希望未來能與大家分享成果。

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剛滿25歲的駒木根表示開始注重保養，如蒸臉與敷面膜，甚至冰箱裡塞滿粉絲贈送的面膜，他也說，生日願望是能與粉絲有更深入交流，同時向台灣粉絲喊話：「想起大家會很溫柔溫暖的迎接我，且全部人視線會集中在我身上，感到有點興奮跟心跳加速。」

日前駒木根與同公司男演員在東京一起舉辦見面會，現場表演練習許久的爵士鼓演奏和舞蹈，預告台北見面會也將展現舞蹈功力，要粉絲們拭目以待，駒木根葵汰將在22日於Zepp New Taipei舉行見面會，購票可洽拓元售票。

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