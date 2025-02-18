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娛樂 最新消息

湘瑩升格王太太幸福露面！鬆口「凍21顆卵」高齡求子

王嫚萱（原本藝名湘瑩）今出席出席大愛新戲《生日快樂》首映。（記者陳奕全攝）王嫚萱（原本藝名湘瑩）今出席出席大愛新戲《生日快樂》首映。（記者陳奕全攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕王嫚萱（原本藝名湘瑩）2012年捲入Makiyo、丫子醉毆計程車司機事件，沉寂多年後改名復出，小年夜當天宣布成為人妻的喜訊。她今出席大愛新戲《生日快樂》首映，新婚後首露面燦笑表示：「每天都很開心！」

王嫚萱（右）年初宣布結婚1個月，和老公王先生從10年朋友升格戀人。（記者陳奕全攝）王嫚萱（右）年初宣布結婚1個月，和老公王先生從10年朋友升格戀人。（記者陳奕全攝）

王嫚萱年初宣布結婚1個月，她和老公王先生從10年朋友升格戀人，彼此認識時都處在低潮期，她當時經歷計程車事件，老公則是剛離婚，不過她擔心關係進一步會變質，遲遲不敢想，直至有天對方生日相約吃飯，突然驚覺眼前是可以嘗試在一起的人，就主動開口要當戀人，老公也一口答應，「可能就是緣份到了」。

她透露老公「王先生」大她7歲，因為太了解彼此，所以不用磨合個性，夫妻倆已到高齡生子的年紀，她目前已經凍卵21顆，預計3月做孕前檢查，瀟灑表示無法成功生子也無妨，就繼續過兩人世界。

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