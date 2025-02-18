陳奕《男公館》負傷開鏡險辭演！張立昂沈潛2年曝肺塌陷近況

張立昂（前排中）經過劇組安排的男公關田調及專業課程，更了解男公關賣的是夢和情調。

〔記者傅茗渝／台北報導〕影集《男公館》今（18）於中影開鏡，首次擔綱製作人的陳奕攜一票「男神公關」霸氣亮相，吳思賢、張立昂、羅宏正、周予天、石知田、李銘忠、謝承均、孫沁岳、李千娜、邱偲琹、 林輝瑝等近 20 位演員共同出席，男神們私下操肌備戰，檯面上下較勁不斷；陳奕則「自肥」找來10年前曾合作的李千娜續前緣，笑言已經提前向女友報備。

影集《男公館》今於中影開鏡，首次擔綱製作人的陳奕攜一票「男神公關」霸氣亮相。（記者陳奕全攝）

《男公館》故事以人性與慾望為主軸，籌備3年開拍，陳奕直呼：「有一種成真的感覺。」他昨負傷受訪，透露健身時不小心被槓鈴壓到肋骨，所幸就醫檢查無大礙，自糗傷況是「會呼吸的痛」，險些要辭演。曾因「肺塌陷」插管治療的張立昂已無需追蹤病況，他前年拍完《鬼之執行長》後短暫休息，期間學了滑雪、煮飯還有電腦程式相關，對演藝事業心態隨緣。

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陳奕（右三）替演員安排一系列增肌減脂課程，體脂僅有8%的吳思賢（左三）被讚穿衣顯瘦，脫衣有肉。（記者陳奕全攝）

劇中每位男公關都有各自的屬性，例如：周予天的復仇、吳思賢的犧牲、羅宏正的矛盾、石知田的貪婪，還有陳奕的慾望。飾演男公關經理的張立昂特別說到，經過劇組安排的男公關田調及專業課程，更了解男公關賣的是夢和情調。 他也提到公關店Logo「ACE」意指王牌，是A Controversial Entertainer「受爭議的娛樂家」縮寫。

李千娜。（記者陳奕全攝）

劇中與陳奕有親密合作的李千娜笑著說，「10 年前一起合作《失去你的那一天》，陳奕和我分別入圍最佳男配角獎與最佳女主角獎，希望這次合作能再次金鐘入圍。」同樣第二次合作的是石知田與李銘忠，當時兩人都剛出道，八年後再度合作，李銘忠說自己就像個獅子王，帶著這一群小獅子在江湖闖盪。

陳奕（右三）替演員安排一系列增肌減脂課程，體脂僅有8%的吳思賢（左三）被讚穿衣顯瘦，脫衣有肉。（記者陳奕全攝）

為展現男公關精實體態，陳奕替演員安排一系列增肌減脂課程，體脂僅有8%的吳思賢被讚穿衣顯瘦，脫衣有肉，他笑稱體質條件吃不胖，為求上鏡得狂嗑漢堡增肉，一番話讓全場聽得不是滋味。演出大反派的孫沁岳拍戲時也經常吊人胃口，故意叫男公關們多吃炸雞甜點，意圖讓他們身材消風。

監製辛誌諭感謝去年文化部海 外行銷補助的支持，成功將《男公館》男演員們於東京影視節國際熱鬧登場， 已經引起國際媒體熱烈關注，目前《男公館》全球版權已確定由AXN獨家代理 發行，同時感謝文策院邀請《男公館》將於下個月前進香港影視節再次展開國際行銷。

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