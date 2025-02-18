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專場來賓找孫生？喬瑟夫尬笑4字回絕 私下交情曝光

公視《不在我的世界當勇者》上檔記者會。（記者王文麟攝）公視《不在我的世界當勇者》上檔記者會。（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡宇威、「大霈」李霈瑜、「小煜」楊奇煜、文姿云、喬瑟夫、林莎、郭芝吟、超認真少年主持實境節目《不在我的世界當勇者》，今（18）日主持群出席節目上檔記者會，而日前網紅孫生因襲臀事件鬧上新聞版面遭抵制，過去曾和孫生合作拍過影片的喬瑟夫被問及此事也做出回應。

喬瑟夫（右）提到近期有在慢慢籌備專場。（記者王文麟攝）喬瑟夫（右）提到近期有在慢慢籌備專場。（記者王文麟攝）

喬瑟夫提到近期有在慢慢籌備專場，當問到來賓會不會找孫生？他則露出尬笑直呼不適合，至於有沒有私下關心對方，他則表示，自己私底下很「I（內向）」和一些Youtuber沒有深交、僅是合作關係而已，一旁的小煜則吐槽他私底下超無聊，喬瑟夫則俏皮表示今天是來宣傳節目，「我這時候就不是Youtuber了！」

公視實境節目《不在我的世界當勇者》將於本周日晚間九點播出，節目內容豐富精采，包含密室逃脫、泥濘角力戰、負重任務、傳統射箭、鋸木、擲矛、原住民手作及風味料理製作等， 在首集密室逃脫的遊戲中，喬瑟夫笑稱自己是「物理學家」，提供一連串關鍵的原住民族語解碼，而原住民歌手出身的郭芝吟自認超會觀察，卻帶回牆面裝飾蠟燭的搞笑線索，讓她直呼想把記憶擦掉。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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