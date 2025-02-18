黃瑄首認離婚新加坡尪！被問贍養費：大家以為我嫁富商

黃瑄。（資料照；三立提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕本土劇女星黃瑄2017年閃婚新加坡籍老公「馬卡龍」，婚後育有1子，但夫妻長期過著遠距「雙城夫妻」生活，近日傳出兩人婚姻早就觸礁，連她到新加坡也獨自下榻旅館，並未出現一家三口同框畫面，她今出席台視新八點檔《寶島西米樂》開鏡活動，坦言2人早就已離婚，她說：「我們一直都是分開兩地生活，現在他來我家，我會把家人帶到樓下，沒有讓他進家門。」之前被問婚姻狀況，她解釋沒有認了離婚，主要是因為前夫不喜歡自己事情被公開。

她提到演藝圈工作是許多人都難以接受的，「我們永遠都只知道開工時間，不知道收工時間，做我們另一半，家人都很辛苦，他們能不能理解是一回事，能不能接受又是另一回事。」她和前夫在疫情期間就開始討論許多不同方案，「我們討論過怎樣的方式對家人更好，既然本來就分開生活，不如大家做清楚該講的事。」

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至於分開後有沒有談及贍養費？她立刻哈哈大笑說：「大家似乎都覺得嫁給他好像嫁給富商，但他只是上班族。」

如今家人在新加坡求學，她說：「我們永遠是家人的父母。」並再三表示前夫很注重隱私，擔心自己若說太多，「我買了3月家人返台的機票，很怕他會突然忘記班機時間，讓家人無法回來。」她也會跟家人說「有兩邊家人都很愛你」。

她現在恢復單身，之後會不會想和圈內人在一起，她回：「圈內人不一定也能了解跟接受。」她自認原本就是不婚不生的人，如今對於下一段感情，她秉持順其自然的想法就好，還和劇中女兒蔡祥一起去拜月老，甚至吐槽蔡祥一個月就去4次月老廟，蔡祥立刻解釋：「我是去更新條件清單，原本有23條，像是體脂肪14、不可以有體味等，後來朋友跟我說『有些條件不要煩月老』，我就去更新，現在變成17條。」

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