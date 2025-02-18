小豬舊愛補曬情人節照 回應新戀情揭男方身分

小豬舊愛、中國網紅周揚青。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「小豬」羅志祥與舊愛、中國網紅周揚青分手4年，上個月被爆舊情復燃，疑似雙雙現身日本東京街頭。對此，自稱小豬助理澄清被誤會是周揚青的女性，只是合作工作人員，「不是你們所說的那樣」，否認2人重燃愛苗。

不過周揚青昨（17）日竟傳出有了新戀情，目擊者透露撞見她與一名神秘男子進出酒吧，2人互動親密有說有笑，不時在耳邊談情說愛，乍看之下就是一對熱戀中的情侶，掀起網友熱議。對此，周揚青也沒避諱親上火線回應，並透露男方身分。

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周揚青昨在微博補曬14日情人節當晚吃飯照片，表示當天收到一束花，更品嚐自己生日年份的酒，「我聽了一晚屬於別人的愛情故事，然後拎著小麵包開開心心回酒店。」有粉絲問她：「濛濛（周揚青小名）的愛情故事呢？」周揚青鬆口開心承認，目前有位「男嘉賓」還在約會了解中，並表示就是之前說的物理學博士，但2人還沒正式交往，只在接觸中。







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