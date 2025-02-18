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全聯先生神隱2年半回歸 新身分曝光

邱彥翔靠著「全聯先生」改變一生。（翻攝自邱彥翔臉書）邱彥翔靠著「全聯先生」改變一生。（翻攝自邱彥翔臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「全聯先生」邱彥翔2006年拍攝全聯防颱廣告一炮而紅，廣告中他冷面幽默展示防颱3步驟：「先堆沙包，封門窗，然後去全聯。」搞笑發現自己把門口堵住，經典台詞「抱歉，應該是先去全聯」讓無數觀眾印象深刻。

即使廣告已曝光10餘年，至今仍有人翻出來感嘆：「這廣告真的是經典！」甚至有網友笑稱：「這支廣告放到現在還是適用。」

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然而隨著時間推移，邱彥翔形象逐漸黯淡，更在2022年因於高雄「大港開唱」時只穿內褲跳入高雄港撿水壺，涉嫌違反商港法，更嚴重的是，同年7月因酒後失態，拿鐵棍砸毀路邊超跑，被警方以毀損罪逮捕，最終賠償後與對方達成和解，形象大不如前。

據悉，公視台語台音樂節目《海味61號》第二季近期找邱彥翔主持，開錄後他發現台語還有太多未知領域需要再學習，知情者透露，他將腳本轉換成適當台語用詞，更詢問長年研習台語友人及台語顧問，讓很多人都看到邱彥翔認真另一面。

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