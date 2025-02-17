「美國高空大馬戲團」5月強勢登台！「超級小丑」挑戰生死極限

「美國高空大馬戲團」於5月強勢直攻小巨蛋演出。（寬宏藝術提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕世界級表演「美國高空大馬戲團」匯集世界頂尖高空特技表演者，今（17）確定5月前進台北小巨蛋演出，表演結合空中飛人在高空翻轉、拋接，每個動作牽動著觀眾的心跳。

「美國高空大馬戲團」中，挑戰生死極限的「超級小丑」穿梭空中，在高空搖擺桿頂端展現驚心動魄的特技，結合搖擺的動態美感，極具視覺衝擊力；5位特技懸掛在空中鏤空的「土星球」上，用一致的動作交織出力與美的完美融合；特技演員在「命運之輪」同時不斷加速的四個輪子變換各種動作，畫面驚險刺激。

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擔任串場小丑「比魯林」的衛斯理威廉斯不僅幽默無畏的扛下重責大任，更是才華橫溢的單輪車傳奇，他大膽騎970公分多高的單輪車，創下金氏世界紀錄，曾於《英國達人秀》、《美國達人秀》大顯身手。

「美國高空大馬戲團」於5月強勢直攻小巨蛋演出。（寬宏藝術提供）

演出的特技演員大多來自美國與哥倫比亞，出生於馬戲家庭，並在馬戲界擁有輝煌佳績，像是「超級小丑」貝羅諾克來自9個世代的馬戲家庭，曾在郵輪上方走高空鋼索，創下金氏世界紀錄，幽默又在危險邊緣的雜技使他被列為時代雜誌最令人興奮的表演者之一，如今已超過兩萬場演出。

50多歲的馬丁艾斯帕尼亞以驚險表演重新定義極限高空馬戲，以無懼精神征服觀眾，傳承家族馬戲傳奇；格蕾絲古德是拉斯維加斯娛樂界的代表，推動創新的馬戲與空中藝術，以球上平衡呼啦圈和高空特技進入《美國達人秀》決賽。

「美國高空大馬戲團」於5月強勢來台，邀請觀眾進入令人震撼的感官饗宴，每個瞬間都充滿驚奇，購票可洽寬宏售票。

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